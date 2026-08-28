Toyota, tüm otomobillerinden vazgeçiyor! 2028 milat olarak belirlendi

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Japon otomotiv devi Toyota Motor, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Şirket, 2028 yılından itibaren yolcu araçlarında sürücünün müdahalesini büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen kendi Seviye 2++ otonom sürüş sistemini kullanıma sunmayı planlıyor.

Toyota, bu teknolojiyi zaman içinde daha fazla modele yaymayı ve 2030'dan itibaren daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Japonya'da bugün kullanılan gelişmiş sürüş destek sistemlerinin büyük bölümü Seviye 2 düzeyinde bulunuyor. Bu sistemler belirli sürüş görevlerini yerine getirebilse de sürücünün her an kontrolü devralmaya hazır olması gerekiyor.

Ticari araçlarda hedef Seviye 4

Toyota'nın hedefleri yolcu araçlarıyla sınırlı değil. Şirket, ticari araçlarda belirli koşullar altında tamamen otonom sürüş sağlayabilecek Seviye 4 teknolojisini 2030 yılına kadar geliştirmeyi planlıyor.

Toyota, 2025 yılında tanıttığı ve servis otobüsü olarak da kullanılabilen elektrikli e-Palette modelini, mali yıl 2027 gibi erken bir tarihte Seviye 4 sürüş teknolojisiyle donatmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca Seviye 4 teknolojisinin ülke genelindeki kullanımını 2030'dan itibaren hızlandırmayı planlıyor.

Waymo ile robotaksi seçeneği masada

Toyota, Google'ın ana şirketi Alphabet'in otonom sürüş birimi Waymo ile robotaksi alanında iş birliği yapma seçeneğini de değerlendiriyor. Ancak şirket, bu konuda henüz somut bir takvim açıklamadı.

Toyota'nın otonom sürüş yaklaşımı ise Tesla gibi yapay zekânın çevreyi algılamadan sürüş kararlarına ve aracın kontrolüne kadar tüm süreci uçtan uca yönettiği sistemlerden farklı bir yapı üzerine kurulacak.

Şirket, yapay zekâ sisteminin beklenmedik davranışlarını izlemek ve gerektiğinde engellemek amacıyla insan tasarımı, önceden belirlenmiş kurallara dayanan bir “koruma bariyeri” sistemi kullanmayı planlıyor.

Toyota, bu yaklaşımın otonom sürüş teknolojilerinde güvenliği artırabileceğini ve mevcut trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların yaklaşık yüzde 60'ının önlenmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

“Teknik olarak Seviye 4, ticari olarak Seviye 2++”

Toyota Yazılım Geliştirme Merkezi Başkanı Akihiro Sarada, şirketin teknik açıdan Seviye 4 seviyesinde teknoloji geliştirmeyi hedeflediğini, ancak bu teknolojinin ticari olarak Seviye 2++ düzeyinde sunulacağını söyledi.

Japonya'da otonom sürüş teknolojileri alanındaki rekabet de hız kazanıyor. Honda, 2021 yılında sınırlı koşullarda otonom sürüş yapabilen Seviye 3 bir aracı piyasaya sunan ilk otomobil üreticisi olmuştu.

Nissan ise modellerinin yüzde 90'ına yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojisi yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Japonya'nın hedefi küresel pazarın yüzde 30'u

Japon hükümeti de otonom araç teknolojilerini ülkenin gelecekteki stratejik alanlarından biri olarak görüyor. Hükümet, 2030'lu yıllarda otonom araç satışlarında küresel pazarın yüzde 30'una ulaşmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Japonya Ulaştırma Bakanlığı'nın, Seviye 2++ otonom sürüş teknolojisine sahip araçlar için bu yıl bir sertifikasyon sistemi oluşturmayı planladığı belirtiliyor.