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Toyota 'uçan arabalara' yatırım yapacak

Toyota Motor, "uçan arabalar" olarak bilinen kişisel hava araçları geliştiren ABD merkezli bir girişim şirketi olan Joby Aviation ile ortak girişim kurma konusunda anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
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Toyota 'uçan arabalara' yatırım yapacak
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Yeni şirket, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulacak ve Joby'nin elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarının üretiminden sorumlu olacak.

Joby, hava taksisi olarak ticarileştirilme potansiyeline sahip eVTOL araçları geliştiriyor. Amacı seri üretime ulaşmak.

Bu yıl Federal Havacılık İdaresi'nden sertifika almayı hedefleyen Joby, Temmuz 2025'te Kaliforniya'daki fabrikasını genişletti. Şirket, Ocak ayında Ohio eyaletinde bir fabrika satın aldığını duyurdu.

Toyota, bu girişimin Joby'nin havacılık teknolojisini, Toyota Üretim Sistemi de dahil olmak üzere otomobil üreticisinin verimlilik odaklı üretimdeki uzmanlığıyla birleştireceğini belirtti.

NTV'nin aktardığına göre ortaklar, gelecekteki talebi karşılamak amacıyla ürün kalitesini iyileştirmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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