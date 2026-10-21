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Toyota, yangın riski nedeniyle ABD’de 105 bin aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), olası yakıt sızıntısı ve yangın riski nedeniyle Toyota’nın ABD’de 105 bin 794 aracı geri çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Toyota, yangın riski nedeniyle ABD’de 105 bin aracını geri çağırıyor
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Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Toyota'nın ABD'de potansiyel bir yakıt sızıntısı nedeniyle 105 bin 794 aracını geri çağırdığını ve bu sızıntının bir ateşleme kaynağına ulaşması durumunda yangın riskini artırabileceğini belirtti.

Otomotiv güvenlik düzenleyicisi, geri çağırmanın 2024-2027 model Toyota Land Cruiser Hybrid araçlarının belirli modellerini kapsadığını belirtti.

Yetkili makamın açıklamasına göre, geri çağırma işlemi, yakıt deposunun yakınındaki yakıt borusu bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle yapıldı; bu bağlantı kopabilir, yakıt sızıntısına yol açabilir ve yangın riskini artırabilir.

NHTSA'nın açıklamasına göre, çözümün bir parçası olarak, bayiler ek bir kelepçe takacak veya reçine yakıt borusunu ücretsiz olarak değiştirecek.

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