Toyota’da güvenlik standartları mercek altında: ABD’de 144 bin araç geri çağrılıyor

Teknik incelemeler, etkilenen araçların geri vitese takılması durumunda multimedya ekranının görüntü vermediğini veya donduğunu ortaya koydu. Federal güvenlik standartlarının ihlali olarak kabul edilen bu durum, özellikle Lexus NX, RX ve TX serisi modellerdeki görüntü işleme modülünden kaynaklanıyor. Toyota mühendisleri, sorunun fiziksel bir donanım arızasından ziyade, sistemler arası veri akışındaki bir yazılım çakışması olduğunu saptadı.

Lüks segmentte operasyonel geri çağırma

Geri çağırma listesinde yer alan modeller, Toyota’nın yüksek katma değerli ürün grubunu oluşturuyor. 2022-2025 Lexus NX, 2023-2026 model Lexus RX ve 2024-2026 Lexus TX serisinin belirli üretim bandındaki araçları kapsayan süreç, mayıs ayı itibarıyla yetkili servislerdeki ücretsiz güncellemelerle çözüme kavuşturulacak. Şirketin bu proaktif hamlesi, olası tazminat davalarının ve ağır yaptırımların önüne geçme stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Bilançoda yazılım odaklı maliyet baskısı

144 binden fazla aracın servis ağlarına davet edilmesinin lojistik ve iş gücü maliyetinin milyonlarca Euro seviyesinde bir ekonomik yük oluşturması bekleniyor. Sektörde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte mekanik arızaların yerini yazılım hatalarının alması, üreticilerin AR-GE bütçelerindeki yazılım güvenliği payını artırmasını zorunlu kılıyor. Toyota'nın bu hamlesi, teknoloji yoğun otomobillerde operasyonel sürekliliğin ne denli kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.