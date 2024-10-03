Toyota'dan elektrikli hava taksi şirketine 500 milyon dolarlık ikinci yatırım

Toyota, elektrikli hava taksi girişimi Joby Aviation'a 500 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu yeni yatırım, Kaliforniya merkezli elektrikli hava taksi geliştiren Joby'ye Toyota'nın yaptığı ikinci yatırım oldu.

Daha önce, 2020 yılında Toyota, Joby'ye 394 milyon dolar yatırım yapmıştı.

2025 yılında ticari bir hava taksi işi planlanıyor

Yatırım, Joby'nin Federal Havacılık İdaresi ile uzun Tip 2 sertifikasyon sürecini tamamlamasına yardımcı olmak ve elektrikli dikey kalkış ve iniş uçaklarının ticari üretimini desteklemek için kullanılacak. Joby, tip sertifikasyonunun beş aşamasının dördüncüsünde bulunuyor. Şirket, 2025 yılında ticari bir hava taksi işi başlatmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, yakın zamanda üçüncü uçağını Marina, California'daki pilot üretim hattından indirdi.

Yatırımın ilk tutarının bu yılın sonlarında, ikincisinin ise 2025 yılında kapanması bekleniyor.

2009 yılında kuruldu

2009 yılında JoeBen Bevirt tarafından kurulan Joby, şehirlerde ticari taksi hizmeti olarak kullanılacak bir eVTOL uçağını geliştirmek, sertifikalandırmak ve üretmek için on yılı aşkın süredir çalışıyor. Joby, eVTOL gelişiminde ilerleme kaydettiği ve yüksek profilli mali hamleler yaptığı için son beş yılda daha görünür hale geldi.

Joby, 2020 yılında Uber'in hava taksisi Elevate'i satın almıştı. İki şirket aynı zamanda mevcut ortaklığı da genişletti.

Toyota ile Joby iş birliği

Otomobil üreticisi Toyota, 2019'dan beri Joby ile Toyota üretim sisteminin planlama, üretim yöntemi geliştirme ve kalıp tasarımını kapsayan iç işleyişini paylaşıyor. Toyota mühendisleri artık Kaliforniya'daki Joby ekibiyle birlikte çalışacak.