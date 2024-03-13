Toyota’dan işçi ücretlerine zam

Toyota işçi sendikasının ücret artışı talebini kabul etti. Şirket aylık ücretlere 28 bin 440 yen (193 dolar) artış yapacak. Ayrıca işçilere daha önce görülmemiş seviyede ikramiye ödemesi yapılacak.

Bu gelişme, ülkede istikrarlı bir ücret-fiyat döngüsünün yerleşmeye başladığının bir göstergesi oldu. Toyota İnsan Kaynakları Direktörü Takanori Azuma rakamların şimdiye kadarki en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Toyota, 5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan bir otomobil üreticileri ve tedarikçi ağının merkezinde yer alıyor.

Şirket bu nedenle de ekonomi ve büyük şirketler arasındaki ücret eğilimi açısından öncü bir role sahip. Honda ve Mazda da halihazırda sendikanın ücretlerin artırılması taleplerini kabul etmiş durumda.

Toyota’nın geçen yıla göre daha güçlü bir ücret artışına gitmesi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın politika değişikliği için gerekli olduğunu vurguladığı ücret ve fiyat artışlarından oluşan verimli döngüye adım adım yaklaşıldığına işaret etti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğuna göre bu gelişmeler, BOJ’un dünyanın son negatif faiz oranı rejimini Nisan ayına kadar sona erdirmesinin önünü açacak.