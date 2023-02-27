Toyota'nın araç üretimi yüzde 8,8 arttı

Toyota Motor Corp, global araç üretiminin ocak ayında yüzde 8,8 artarak, son üç aydaki ilk artışı kaydettiğini açıkladı.

Toyota tarafından yapılan açıklamada, araç üretiminde bir yükseliş olmasına rağmen, bu yükselişin COVID sebebiyle yaşanan parça kıtlığı yüzünden beklentinin altında kaldığı belirtildi.

Hacim olarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 689 bin 90 araç ürettiğini bildirdi.

Üretilen araç sayısı böylece Toyota'nın ocak ayı boyunca üretmeyi hedeflediği 700 bin aracın altında kaldı.