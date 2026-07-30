Toyota'nın ilk yarı küresel satışları iki yıl sonra geriledi

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Toyota'nın ana şirket bazında ocak-haziran dönemindeki küresel araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 5 milyon adedin biraz üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemde küresel üretim ise yüzde 1,2 düşüşle 4,9 milyon adedin hemen altında kaldı.

Haziranda üretim arttı

Haziran ayında şirketin küresel satışları yüzde 0,1 artışla 868 bin 454, üretimi ise yüzde 2,9 artışla 879 bin 321 araca yükseldi.

Japonya'daki üretim yüzde 14,6 artarken, yurt dışı üretim yüzde 2,6 geriledi.

Daihatsu'nun da dahil edildiği Toyota Grubu'nun haziran ayı küresel satışları yüzde 1,1 düşüşle 926 bin 688 adet olurken, üretimi yüzde 2,2 artışla 984 bin 408 adede ulaştı.

Çin ve Orta Doğu satışları zayıfladı

Toyota ve Lexus markalarının haziran satışları Orta Doğu'da yüzde 24, Çin'de ise yüzde 27 geriledi.

Şirket, Kuzey Amerika ve Japonya'daki güçlü talebin Çin'deki zayıflığı telafi edemediğini belirtirken, Kuzey Amerika'da hibrit araçlara yönelik talebin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Toyota ayrıca Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle bölgeye yaptığı yıllık 500 bin-600 bin araç ihracatının yarısından biraz azının etkilenebileceğini öngördü.

Kar beklentisini düşürdü

Şirket, yükselen ham madde maliyetleri ve tedarik zinciri kesintilerinin etkisiyle Mart 2027'de sona erecek mali yılda faaliyet karının 3,8 trilyon yenden 3 trilyon yene gerilemesini bekliyor.