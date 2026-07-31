TPAO, Bulgaristan'daki Karadeniz sahasına ortak oldu

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Bulgaristan Bakanlar Kurulu, "Shell Exploration and Production" şirketinin Han Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ve araştırma ruhsatı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'lük bölümünü devretmesini onayladı.

Böylece Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yurt dışı projeleri için kurduğu iştiraki Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC), ruhsatın yeni ortağı oldu.

Ortaklık yapısı değişti

Kısmi hisse devrinin ardından ruhsattaki ortaklık yapısı şu şekilde oluştu:

Shell Exploration and Production: yüzde 42

Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC): yüzde 33

OMV Petrom: yüzde 25

Karadeniz'de arama çalışmaları sürecek

Han Tervel Blok 1-26 sahası, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde yer alıyor.

Sahaya ilişkin petrol ve doğal gaz arama sözleşmesi Aralık 2025'te Shell ile imzalanırken, Nisan 2026'da ruhsattaki yüzde 25'lik pay Romanya merkezli OMV Petrom'a devredilmişti.

NATO yakıt hattına ön fizibilite onayı

Bulgaristan hükümeti ayrıca, Bulgartransgaz'ın Yunanistan ve Türkiye'yi Bulgaristan üzerinden Romanya'ya bağlayacak NATO yakıt boru hattı için ön fizibilite çalışmasını yürütmesini de onayladı.

Projenin 10 milyon euro tutarındaki ön fizibilite finansmanının NATO tarafından karşılanacağı belirtildi.