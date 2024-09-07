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TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilk Yeşil Enerji Sertifikasını (YEK-G) aldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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TPAO, ilk Yeşil Enerji Sertifikasını aldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 yılı ilk 6 aylık elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek ilk YEK-G sertifikamızı aldık." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Sürdürülebilir bir çevre için enerji dönüşümü ve karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik çabalarımıza devam ediyoruz." denildi.

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