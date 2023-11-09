TPOA’ya Karadeniz’de 1,1 milyon hektar alanda petrol arama ruhsatı
TPAO Karadeniz’de petrol aramak için 4 ruhsat daha aldı. Ruhsat alınan 4 bölgenin toplam yüzölçümü 1 milyon 193 bin hektar büyüklüğünde.
ANKARA (EKONOMİ)-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri A.O’nın Karadeniz deniz yetki alanı çerçevesinde 4 ayrı başvurusuna ilişkin petrol arama ruhsatı verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre petrol arama ruhsatı, Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde münhasır ekonomik bölge/kıta sahanlığı sınırları içinde verildi.
Ruhsat verilen 4 bölgenin toplam yüzölçümü 1 milyon 193 bin hektar büyüklüğünde.
Öte yandan ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden A.Ş’nin Şırnak ili sınırlarında sahip olduğu petrol arama ruhsatındaki yüzde 100 hissenin TPAO’ya devredilmesine yönelik başvuru da onaylandı.