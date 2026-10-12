Trabzonspor'un net borcu: 2,9 milyar TL

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şirketin kısa ve uzun vadeli borçları ile mali tablolarında yer alan kalemlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıklar, Sportif A.Ş.’nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağı ve 1,8 milyar TL tutarındaki enflasyon muhasebesi kaynaklı, nakit çıkışı oluşturmayacak işlemler dikkate alındığında, 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 2,9 milyar TL olduğu belirtildi.

Kamulaştırma alacağı borç hesabında dikkate alındı

Açıklamada, kamuoyunun da bildiği 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının toplam borçlardan düşüldüğü ifade edildi. Böylece kulübün net borç hesabında söz konusu alacağın da dikkate alındığı vurgulandı.

Trabzonspor’un açıklamasında ayrıca, rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da mevcut borç hesabına dahil edildiği kaydedildi.