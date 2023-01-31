TradeAtlas, hizmet verdiği ülke sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyor

İhracata başlamak veya ihracatını artırmak isteyen şirketlere farklı ülkelerden elde edilen konşimento bazlı gerçek ithalatçı ve tedarikçi firma bilgilerini sunan TradeAtlas, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Yazılım ve Bilişim Kategorisi’nde 15’inci olmaları sebebiyle ödüllendirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TradeAtlas CEO’su Ali Emek, “Hizmet İhracatçıları Birliği’nden (HİB) aldığımız ilk ödülümüz. Diğer taraftan genç bir şirket olmamıza rağmen 10 yıl gibi kısa bir sürede farklı kuruluşlar tarafından birçok ödüle layık görüldük. Bu ödülü almamızın arka planında, dünyada alanında en büyük dijital platform olma başarısını göstermemiz yatıyor. Bugün 100’den farklı ülkeden üyemizin, küresel pazarlara daha hızlı erişmek için tercih ettiği platform olduk. HİB üyesi olarak her geçen gün daha fazla ülkeden firmayı üye yaparak ülkemize döviz kazandırmaya devam etmek istiyoruz. 2007 yılında dış ticaret firması kurarak başlayan yolculuğumuzun, geldiğimiz noktada hizmet ihracatı şampiyonlar liginde ödüle layık görülmesi gerçekten gururlandırıcı. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu alanda küresel bir oyuncu olduk. Bugün ABD’den Çin’e, Rusya’dan Mısır’a, Kiribati’den Şili’ye kadar 230 ülke ve ekonomiden gerçek ithalatçı ve ihracatçı firma bilgileri sunan dünyada en büyük veriye sahip portal olmayı başardık.” diye konuştu.

“Yeni pazarlara açılmalarını hedefliyoruz”

Dünya çapında birçok firmanın, müşteri ve tedarikçi bulmak için Tradeatlas’ı kullandığına dikkat çeken Ali Emek, “Firmaların yanı sıra birçok ülkeden ticaret ve sanayi odaları, sektörel dernekler, ticareti geliştirme kurumları, ihracatçı birlikleri, ticaret müşavirlikleri üyelerimiz arasında. Yeni teknolojik yatırımlarımızın etkisiyle 2023 yılı için hizmet verdiğimiz ülke sayısını 150'ye çıkararak ülkemizin 2023 yılında hizmet sektörü ihracat hedefi olan 100 milyar dolara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Örneğin bu ay devreye aldığımız yeni yapay zeka ve büyük veri analitiği uygulamalarımız sayesinde, ihracatçılarımıza milyonlarca gerçek firma arasından ihracatları için en uygun ithalatçı firmaları ayıklayabiliyoruz. Bunun yanında, ihracatçılarımız için geleceğin potansiyel ithalatçılarını neredeyse yüzde 100 doğrulukla öngörebiliyoruz. Başta ülkemiz ihracatçıları olmak üzere tüm üyelerimizin müşteri portföylerini genişletmelerini, yeni pazarlara açılmalarını hedefliyoruz. İthalat yapan üyelerimize de istedikleri ürünü, en uygun fiyata tedarik edecekleri bilgileri, yapay zeka ve büyük veri analitiği uygulamalarımız ile sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Beyin göçünün önüne geçilmeli”

Yazılım ve bilişim sektörü hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ali Emek, “Türkiye, yazılım ve bilişimde büyük ilerleme sağladı. Çin’den ABD’ye kadar birçok ülkeden Türk bilişim şirketleri önemli yatırımlar aldı. Türkiye’de yazılım ve bilişim sektörü her ne kadar ilerlemiş olsa da bu durum sektörde yapılacak çok iş ve kat edilecek çok yol olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Sektörün en önemli sorunu beyin göçü. Yazılım ve bilişimde yetişmiş eleman ihtiyacı gün geçtikçe artıyor ve bu durum sektörün Türkiye’de gelişmesinin önündeki büyük engel. Yazılım ve bilişimde ihracatın artırılması için, Ar-Ge harcamalarının artırılması, beyin göçünün önlenmesi, rekabet şartlarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. 80 milyar dolar civarındaki hizmet ihracatı içinde bilişimin payı maalesef olması gereken seviyelerde değil. 2022 yılında, 3 milyar dolar olan bilişim hizmetleri ihracatımızın, 2023 yılında 5 milyar dolara, 2026 yılında 15 milyar dolara çıkması hedeflenmekte. Bu hedefleri gerçekleştirmek için bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesinin ve uluslararası pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin artırılmasının gerekli olduğunu değerlendiriyoruz.” dedi.

2 milyar konşimento verisi tek platformda

Üyelerine, 25 milyonun üzerinde ithalatçı, 21 milyondan fazla ihracatçı firma ve 2 milyar konşimento verisini tek platformdan sunduklarını kaydeden Emek, devamında şunları kaydetti: “Portalımızda, 230 ülkeden ithalat ve ihracat verisi sağlandığı için, ihracatçılar yeni ve alternatif pazarlara erişebiliyor. Verilerimiz, üyelerimizin doğru ve yeni müşterileri hızlıca bulmalarını sağlarken aynı zamanda büyük ihracatçılara yol gösteriyor, KOBİ ve daha küçük işletmeleri ise ihracata hazırlıyor. 2023 yılına çok hızlı başladık, çalışan sayımızı 2 kat artırdık, yazılım ekibimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Güçlü bir küresel ağ kurduk. Şu an 20’nin üzerinde ülkede bayimiz var, ilk şubemizi 2 ay önce Almanya’da açtık. 2023 yılı itibariyle yurt dışında şubeleşme adımlarımızı hızlandıracağız.”