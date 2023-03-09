‘TradeAtlas’a dahil olan İnotek, ilk ihracatını Amerika’ya yaptı

Çimento, tarıma, plastik ve yapı kimyasalları gibi birçok alanda faaliyet gösteren İnotek Endüstriyel Makine, bu gün itibarıyla ürünlerini 80’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Dış pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnotek Endüstriyel Makine CEO’su Burçak Güngör, toz ve granül malzemelerin taşınması, karıştırılması, dozajlanması, kaldırılması gibi yatay ya da dikey naklinin sağlanması için gerekli tüm endüstriyel tasarımları imal ettiklerini söyledi. Güngör, TradeAtlas’a katılım sağladıktan sonra ürünlerini Amerika ve İtalya’ya göndermeye başladıklarını bildirdi.

Amerikalı firma Çin yerine Türkiye’ye yöneldi

TradeAtlas sistemine katılmalarının ardından yeni pazarlara ulaşma noktasında büyük fırsat yakaladıklarını belirten Güngör, “Trade Atlas’a üye olduktan sonra hızlı bir şekilde Amerika, İtalya gibi ülkelere satışa başladık. Amerika’ya ilk ihracatımızı çimento helezonu ürünümüzle gerçekleştirdik. Amerikalı firma, Çinli firmalar yerine ürünü bizlerden temin etti. Bunun en önemli sebebi ise Çinli firmalardan pozitif olarak ayrılmamızdı. Yakın zamanda Çin-Amerika arasında başlayan konteyner problemleri ve buna bağlı olarak artan nakliye fiyatları bizi daha avantajlı hala getirdi. Ürünü bizden aldılar.” şeklinde konuştu.

“Temaslar kısa sürede siparişe dönüşüyor”

TradeAtlas’ın şirketlere büyük fayda sağladığına dikkat çeken Güngör, şunları kaydetti: “Sisteme giriş yapan firmaların öncelikle sabırlı olması gerekiyor. Sistemi sürekli takip etmelerini, sistem güncellendikçe yeni firmaları veri tabanlarına eklemelerini öneriyorum. İstikrarlı bir şekilde takip sağlanmalı. Firmalar ilgili ürünlerle beslenmeli. Eğer bu şekilde sistemden yararlanılırsa temaslar çok kısa sürede siparişe dönüyor. İhracata hizmet eden tüm B2B platformlarda bulunmaya çalışan bir firmayız, TradeAtlas’ın en büyük avantajı GTİP numaraları ile daha evvel aynı ürünü ithal ve ihraç eden firmaların tüm detaylarını sunuyor olması. Bu anlamda ihracatçı firmalar için büyük avantaj sağladığını ifade edebilirim.”