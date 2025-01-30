Transcub Lojistik, Fransa’da şube açma hazırlığında

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Transcub Lojistik, Avrupa hattına öz mal araçlarıyla düzenli taşımacılık hizmeti sunuyor. Fransa başta olmak üzere pek çok ülkede kapıdan kapıya teslimat anlayışıyla fark yaratan şirket, deneyimli ekibi, geniş partner ağı ve yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Müşterilerinin ürünlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde teslim ettiklerini belirten Transcub Lojistik Kurucusu Akın Çubukçu, “Avrupa’ya her hafta düzenli olarak hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda havayolun​a alternatif olarak ekspres minivan araçlarımızla Avrupa geneline 48-72 saat arasında teslimat imkânı sunmaktayız. Geniş partner ağımız sayesinde gümrük işlemlerini de kapsayan çözümler sunarak ihracatçıların işlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Yoğun rekabet ortamı ve yüksek maliyet baskılarına rağmen istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini aktaran Çubukçu, 2024 yılı cirolarını bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artırmayı başardıklarını dile getirdi. 2025 yılını da büyüyerek kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Çubukçu, “Sektörümüzde yoğun bir rekabetin olması, yüksek maliyetler, Euro kurunun ihracatçı için düşük kalması ve yaşanan global kriz işlerimizi kolaylaştırmadı. Bütün olumsuzluklara rağmen büyümeyi sürdürdük. Bu başarıda müşteri memnuniyeti ve hızlı çözümler sunmamızın etkisi büyük” dedi.

Globalde büyüme hızlanacak

Transcub Lojistik’in 2025 yılı için belirlediği hedeflerden bahseden Akın Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Yeni yılda öz mal araçlarımızın sayısını artırmak ve lojistik süreçlerimizi daha da hızlandırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra iş hacmimizi genişletmek adına Fransa'da şubeleşmeyi hedefliyoruz. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz limanlara yakın noktalarda, işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen ve ileri teknolojileri bünyesinden barındıran depolama alanları oluşturmak planlarımız arasında yer alıyor.”

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri taşımalarda sıfır hasar oranı ile çalıştıklarının altını çizen Akın Çubukçu, önümüzdeki yıllarda da aynı kalite ve istikrarla hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti. Çubukçu, “Hedefimiz eksiksiz, en doğru ve en kaliteli hizmeti sağlayarak her adımda ihracatçının yanında olmak.​ Bizler için her müşteri​miz özeldir. Bu doğrultuda müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak ve korumak amacıyla profesyonel kadromuzla hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki yıllarda da istikrarımızı sürdürerek ülke ihracatı için daha fazla katkıda bulunmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji öncelik olmalı

Lojistik sektörünün karşılaştığı zorluklara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, navlun fiyatlarındaki dalgalanmalar ve global krizlerin lojistik firmaları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Akın Çubukçu, “Sektördeki fiyatlandırmalar ile ilgili dalgalanmalar akışta olan standart işleri de etkileyebiliyor. Dengesiz rekabet alanı olduğu sürece işini iyi yapan firmalar ne yaparlarsa yapsın etkilenecektir. Büyük lojistik firmaların kendi aralarında birleşme politikası veya tek elden yönetim biçiminin son zamanlarda artmasından dolayı navlun fiyatlandırmaları da bu durumdan etkilenmektedir. Önümüzdeki lojistik zorluklarda proaktif stratejiler ve yenilikçi çözümler getirilmesi gerekiyor. Şirketler tedarik zinciri kesintilerini öngörmeli, artan maliyetleri yönetmeli, düzenleyici değişiklikler karşısında ​h​azır olmalı, teknoloji entegrasyonunu yönlendirmeli ve sürdürülebilir uygulamaları benimsemelidir” diye konuştu.