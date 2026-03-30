TREDAŞ halka arza hazırlanıyor

Mehmet KAYA

TEKİRDAĞ

2026 sonu veya 2027 başında halka arzı gerçekleştirmeyi istediklerini belirten TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar ile bir değer yarattık. Başvurumuz SPK onayı bekliyor. İzni alırsak bu yılın sonu veya 2027’nin ilk çeyreğinde halka arz planlıyoruz. İlk etapta yüzde 20’lik bir hissenin halka arzını hedefliyoruz. Arzdan gelecek parayı da yine yatırımlarda değerlendireceğiz” dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) organizasyonuyla, dağıtım bölgelerine basın geçileri kapsamında, Tekirdağ’da gazetecilerle bir araya gelen Ergin, TREDAŞ olarak, alçak gerilimli şebekede de SCADA ile izleme ve veri üretmeye başlayacaklarını vurgularken, bu ve diğer gelişmelerle birlikte elektrik dağıtımının geniş bir yapıya ulaştığını, kendi bölgelerinde şebekeye gelen ilave yük olarak kırsal kesimde ısı pompası kullanımının da dikkat çekici hale geldiğini belirtti.

Dağıtım sektöründe ilk başvuru

Sektörde halka arz eğilimine işaret eden Ergin, başka şirketlerin de başvuru yapabileceğini belirterek, üretim faaliyetleri gibi çeşitli yönlerden borsaya açılmak gibi başvurular olduğunu ancak sadece dağıtım olarak ilk başvuruyu TREDAŞ’ın yaptığını söyledi. Ergin, “EBIDTA’mız (FAVÖK Faiz, Vergi, Amortisman ve İtfa Öncesi Kâr) geçen sene 5.7 milyar TL’ydi, bu seneyi 7 milyar (TL) civarında kapatıyoruz. Karlılık oranlarıyla ilgili olarak da yüzde 10-15 civarında bildiğim kadarıyla” dedi. Dağıtım sektörü şirketleri, süreli lisanslarla faaliyet gösteriyor.

Yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, elektrik dağıtım hizmetlerinin sadece elektriği abonelere ulaştırmaktan öteye fonksiyonlar kazanmaya başladığını belirterek, bunların da şirketlerce yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Şirket olarak alçak gerilimli hatlarda da SCADA (uzaktan izleme ve yönetme) ihtiyacı, hanelerin ısı pompası kullanımı, elektrikli taşıtlar şarj istasyonlarından gelen ilave etkileri bu türden değişimlere örnek gösterdi. Kendi bölgelerinde evlerin bir dönem hızla ısı pompası (yeraltı ısısını ev ısıtma ve soğutmasında kullanan sistemler) kullanımının hızla arttığını belirten Ergin, bu sistemlerin kullandığı elektrik nedeniyle bölgesel olarak trafo ayarlamaları yapmak zorunda kaldıklarını anlattı. Hanelere ulaşan noktadaki elektrik olan alçak gerilim şebekesine yönelik SCADA sistemlerini kullanmaya yönelik yatırım yaptıklarını hatırlatan Ergin, bu durumun hem izleme-değerlendirme, hem uzaktan kontrol yanında, milli akıllı sayaç (MASS) yaygınlaşmasıyla birlikte şebeke yönetimine katkı vereceğini kaydetti.

TREDAŞ, şah kartalı ve leylekler için koruma-izleme programı uyguluyor

TREDAŞ ve bazı elektrik dağıtım şirketleri, elektrik direklerine yuva yapan leylekleri korumak için harekete geçti. Özel olarak tasarlanmış, leyleklerin yuva yapmasına imkan sağlayacak görece elektrik çarpmasından korunaklı yuvalar uygun elektrik direklerine ve leyleklerin düzenli olarak yuva yaptığı direklere takılıyor. TREDAŞ etkinliğinde bu faaliyetlerden biri de gösterildi. Öteyandan, leyleklerin daha iyi korunması için, bu yuvaların olduğu direklerdeki kritik elektrik yüklü noktalara yalıtkan takıldığı da kaydedildi. Bu yalıtkanlar sistem korumaya yönelik tasarlanmış olsa da yerli üretimi de artıyor. TREDAŞ bu yalıtkanları hem leylekleri koruyacak şekilde, hem de sistemi koruyacak şekilde monte ediyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Ergin, şirket olarak hayvanları koruma yönünde sosyal sorumluluk projesi geliştirdiklerini belirterek, bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış elektrik ekipmanlarının yerel yönetimlerle birlikte sokak hayvanları için besim-su kabı ve barınak olarak kullanılması ile nesli tehlikede olduğu için koruma altındaki türlerden Şah Kartalı halkalama faaliyetine Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle destek verildiğini açıkladı.