TREEO VC, yapay zekâ odaklı girişimleri İstanbul'da bir araya getirdi

Küresel girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık yüzde 60'ının yapay zekâ odaklı şirketlere yöneldiği ve bu sermayenin yüzde 70'inin ABD merkezli yatırımcılardan geldiği bir dönemde gerçekleşen etkinliklerde ortak tema netti: Yapay zekâ yalnızca yeni bir teknoloji dalgası değil; şirketlerin nasıl kurulduğunu, nasıl ölçeklendiğini ve nasıl rekabet ettiğini yeniden tanımlayan temel bir dönüşüm.

Founders' Forum İstanbul: Yapay zekâ çağında genişlik değil, odak kazandırıyor

Günün ilk bölümünde düzenlenen Founders' Forum İstanbul kapsamında, ABD pazarında büyümeyi hedefleyen yapay zekâ odaklı girişim kurucuları bir araya geldi. Yuvarlak masa formatında gerçekleşen oturumlarda ABD'de şirket kurma ve ölçeklenme dinamikleri, yatırımcı beklentilerindeki değişim, kurucu liderliğinde büyüme, uyumluluk süreçleri, yapay zekâ odaklı ürün geliştirme, hızlandırma programı stratejileri ve global pazarlara açılma süreçleri ele alındı.



Forum boyunca özellikle şu içgörü öne çıktı: ABD pazarı, çok dar tanımlanmış bir İdeal Müşteri Profili (ICP) üzerine odaklanan girişimlerin dahi milyar dolarlık şirketlere dönüşmesine imkân tanıyor. Bu nedenle yapay zekâ çağında gerçek rekabet avantajı, herkese hitap etmeye çalışmak değil; belirli bir iş akışını, müşteri segmentini ve operasyonel problemi derinlemesine anlamaktan geçiyor. Konuşmalarda, “ürüne değil müşterinin problemine aşık olmak” yaklaşımının yeni dönemin en kritik kurucu reflekslerinden biri haline geldiği vurgulandı.



Forumda öne çıkan kritik dinamikler ve veriler:

Hızlı İterasyon Kültürü: ABD girişim ekosisteminde kuruculardan aylık yüzde 20-25 büyüme beklentisi bulunuyor.

İlk 90 Günün Önemi: ABD pazarında ilk 90 günün kritik olduğu, kurucunun bizzat yürüttüğü müşteri keşfi süreçleri ve yatırım kararlarındaki hız beklentisi paylaşıldı.

Değerleme Makası: ABD ve Türkiye arasındaki değerleme farkının giderek açıldığı, yapay zekâ odaklı şirketlerde alan uzmanlığı ve iş akışı sahipliğinin öneminin arttığı belirtildi.

Savunulabilirlik: Yapay zekâ ile yazılım geliştirmenin kolaylaşmasının savunulabilirliği ortadan kaldırmadığı; aksine müşteri yakınlığı, operasyon bilgisi ve sürekli öğrenmenin daha da kritik hale geldiği vurgulandı.

Investors Night: Yapay zekâ dönüşümünü izleyenler değil, deneyimleyenler kazanacak

Akşam düzenlenen Treeo VC Investors Night kapsamında yatırımcılar, kurucular ve iş dünyası liderleri yapay zekânın girişim sermayesi ve büyük şirketler dünyasında yarattığı dönüşümü değerlendirdi.



Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal ile Treeo VC Venture Partner'ı Mine Dedekoca'nın moderatörlüğünü üstlendiği panel serilerinde; Treeo VC kurucu ortaklarının yanı sıra AirTies Kurucusu Bülent Çelebi, TurboLaw Kurucu Ortağı Olcay Sarmaz, Sentez Kurucu Ortağı Doğan Turan, Eachlabs Kurucu Ortağı Ferhat Budak ve Patientdesk AI Kurucu Ortağı Öncel Özgül konuşmacı olarak yer aldı. Panel serilerinde yapay zekâ odaklı yatırım trendleri, ABD'nin neden hâlâ yapay zekâ sermayesinin merkezi olduğu, sınır ötesi kurucuların avantajları, yeni yatırım trendleri, büyük şirketlerde yapay zekâ adaptasyonu, iş akışı dönüşümü, kurucu liderliğinde satış ve ABD'den global pazarlara ölçeklenme başlıkları ele alındı.



Etkinlikte paylaşılan verilere göre bugün global girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâ odaklı şirketlere yönelirken, bu sermayenin yaklaşık 70'i ABD merkezli yatırımcılardan geliyor. Konuşmacılar, bunun yalnızca finansal bir trend olmadığını; en hızlı deney döngülerinin, en büyük kurumsal müşterilerin, en güçlü teknik ağların ve en agresif ölçeklenme fırsatlarının hâlâ büyük ölçüde ABD'de yoğunlaştığını vurguladı.



Treeo VC Kurucu Ortakları Arzu Tekir, Çiğdem Toraman ve Didem Altop etkinlik boyunca verdikleri ortak mesajda, yapay zekânın artık yalnızca yeni bir teknoloji alanı değil; sermaye akışlarını, rekabet dinamiklerini ve şirketlerin büyüme modellerini yeniden şekillendiren temel bir dönüşüm alanı olduğuna dikkat çekti:

“Yazılım geliştirmenin kolaylaştığı bu yapay zekâ çağında, asıl farkı yaratan şey teknolojiye erişim değil; müşteriyi ne kadar derin anladığınız. Kurucular için artık en büyük avantajlardan biri hız. Hızlı öğrenmek, hızlı iterasyon yapmak ve müşteriye yakın kalmak her zamankinden daha kritik.”

“Yapay zekâ dönüşümünü dışarıdan izlemek yerine aktif biçimde deneyimleyen kurumlar ve yatırımcılar önümüzdeki dönemde ciddi avantaj kazanacak. Bugün yapay zekâ stratejileri yalnızca şirketlerin değil, ülkelerin ekonomik rekabet gücünü belirleyen temel alanlardan biri haline geliyor. Yapay zekâ yarışında geride kalmamak için bu alandaki girişimlere yatırım yapmak, yeni teknolojileri yakından takip etmek ve hızlı adaptasyon kültürü geliştirmek kritik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde değer yaratacak şirketler, yapay zekâyı yalnızca kullanan değil; operasyonlarının ve karar mekanizmalarının merkezine yerleştirenler olacak.”

Treeo VC: Türkiye ile global teknoloji ekosistemi arasında uzun vadeli bir köprü

Etkinlik boyunca Treeo VC'nin en güçlü vurgularından biri, Türkiye'nin teknik yetenek havuzu ile global teknoloji ekosistemi arasında sürdürülebilir bir köprü kurma vizyonu oldu. Konuşmalarda özellikle bu modelin bir “beyin göçü” değil, Türkiye'nin teknoloji ihracat kapasitesini büyüten yeni nesil bir globalleşme modeli olduğunun altı çizildi.



ABD'de faaliyet gösteren birçok Türk kurucu liderliğindeki girişim, global pazarlara ölçeklenirken mühendislik, ürün geliştirme ve teknik ekiplerini Türkiye'de konumlandırmaya devam ediyor. Böylece hem uluslararası ölçekte şirketler inşa ediliyor hem de Türkiye'ye bilgi transferi, teknik istihdam ve ekonomik değer yaratılıyor.