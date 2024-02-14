Trend Micro, çocuklara yönelik Siber Güvenlik eğitim programını başlatıyor

Günümüzde çocuklar, online faaliyetlerin günlük rutinlerinin doğal parçası olduğu bir çağda büyüyor. Çocuklar, dijital dünyada gezinme konusunda becerikli gibi görünseler de, virüsler ve fidye yazılımlarının yanı sıra sosyal medyada ve internette sahte haberlere ve siber zorbalığa kadar bir dizi online riske karşı savunmasız kalıyor. Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Trend Micro, 2008 yılından bu yana “Internet Safety for Kids and Families (ISKF) ” (Çocuklar ve Aileleri için İnternet Güvenliği) girişimi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki çocuklara, ebeveynlere, öğretmenlere ve gençlere online riskleri önleme ve ele alma konusunda yardımcı oluyor.

“İyi bir dijital vatandaş nasıl olunacağını öğretmek için özel programlar geliştiriyoruz”

Siber güvenliği çocukların kullandıkları cihazlara ve internetteki deneyimlerine de yayılması gerektiğinin önemine işaret eden Trend Micro Avrasya Bölge Müdürü Hasan Gültekin şunları söyledi: “Günlük hayatımız artık öylesine dijital bir hale geldi ki, oldu. Bu nedenle küresel ISKF girişimini hayata geçirdik. ISKF kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektörden kuruluşlarla iş birliği yaparak mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Dijital dünya her geçen gün daha da tehlikeli hale geliyor. Bu nedenle her zaman tetikte olmamız ve 7’den 70’e herkesin bilgi sahibi olması için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu doğrultuda çocukların karşılaşabileceği online riskleri önlemenin ve ele almanın yanı sıra iyi bir dijital vatandaş nasıl olunacağını öğretmek için özel programlar geliştiriyoruz. Bu programlardan biri de çocuklara yönelik birçok eğitimin yer aldığı “Trend Micro Cyber Academy” eğitim programımız. Bu program sayesinde çocuklarımız ve ebeveynler online dünyada karşı karşıya kalabilecekleri siber tehditler ve bunlardan nasıl kaçınabilecekleri konusunda bilgi sahibi oluyorlar.”