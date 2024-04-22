Trendyol, 23 Nisan’ı Sepette İyilik ile kutluyor

E-ticaret platformu Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Sepette İyilik ile kutluyor. Trendyol’un platformda STK’lara özel bir alan açıp görünürlük sağlamak ve böylelikle kaynaklarını artırmalarına destek olmak üzere hayata geçirdiği Sepette İyilik programında; çocuk sağlığı, hakları, eğitimi ve güvenliğine yönelik çalışmalar yapan pek çok kuruluş yer alıyor.

Bu kuruluşlar arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, LÖSEV, Türk Eğitim Vakfı, Çocuklar Gülsün Diye Derneği, UCİM, Koruncuk Vakfı, TOHUM Otizm Vakfı, TOÇEV, SERÇEV ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi de bulunuyor. STK’lar, platform üzerinde tercihlerine göre ürün veya dijital destek kartı satışıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor. Elde edilen gelirin tamamı, hiçbir kesinti olmadan STK’lara aktarılıyor.

88 STK toplam 200 milyon TL gelir elde etti

Trendyol’un teknolojik yetkinliğini toplum yararına kullanma hedefiyle oluşturduğu Sepette İyilik platformunda, STK’ların satışa sunduğu binlerce ürün yer alıyor. 2020 yılından bu yana 88 farklı STK, platform üzerinde 470 bin adet ürün ve 1,5 milyon adet dijital destek kartı satışı gerçekleştirdi. Böylelikle, Şubat 2024 itibarıyla Sepette İyilik hareketine katılan STK’ların elde ettikleri toplam gelir 200 milyon TL oldu. Sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık anlayışıyla hayata geçirilen Sepette İyilik ile hem STK'lara platformda yer verilerek sürekli bir gelir kaynağı elde etmeleri sağlanıyor hem de e-ticaret alanında etkilerini artıracak eğitim, teknoloji ve operasyon desteği sunuluyor.

Trendyol, Sepette İyilik’in yanı sıra sanata ve sanatçılara dijital dünyada alan açtığı Trendyol Sanat, müze mağazacılığını dijitalleştiren Türkiye’nin Müzeleri, Türkiye genelindeki coğrafi işaretli ürünleri kullanıcılarla buluşturan Yöresinden Ürünler projelerini tek çatı altında topladı.