Trendyol, Anadolu’nun ürünlerini Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda dünya sahnesine çıkarıyor

Türkiye’de üretilen Olimpiyat Koleksiyonu, Milano’da açılan resmi Olimpiyat mağazalarında da yerini alacak. Koleksiyon ayrıca Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nde de olimpiyat tutkunlarıyla buluşacak.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için sınırlı sayıda üretilen koleksiyon; sweatshirt, eşofman altları, tayt, yağmurluk ve balaklava gibi ürünlerle toplam 6 bin 500 parçadan oluşuyor.

Modern hatlar ve ikonik Olimpiyat detaylarının yer aldığı koleksiyon, günlük stile uyum sağlayan konforlu, fonksiyonel ve zamansız parçalar sunuyor.

Türkiye’nin tasarım ve üretim gücü dünya sahnesinde

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol’un yerel üreticileri uluslararası pazarlarla buluşturma hedefinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) partnerliğinin önemine dikkat çekti.

Çetin, “Dünya sporunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iki yıldır yürüttüğümüz iş birliği, yerel üretim gücümüzü uluslararası pazarlarda görünür kılıyor. Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için Anadolu’nun emeğiyle hazırlanan Olimpiyat koleksiyonumuzun, Türkiye ile birlikte tüm uluslararası platformlarımızda, kullanıcılarla buluşacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kapsamındaki tüm etkinliklerde olduğu gibi Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nın da destekçileri arasında yer alacak.

Ulusal ve uluslararası arenada spora tam destek

2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, IOC’nin ilk resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etmiş ve yine IOC ile yürütülen iş birliği sayesinde yerel üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu sporseverlerle buluşturmuştu.

IOC Global lisanslama programı hakkında

IOC ile Trendyol arasında imzalanan lisans anlaşması, IOC’nin Küresel Lisanslama Stratejisinin bir parçası olarak yalnızca Olimpiyat Oyunları sırasında değil, diğer dönemlerde de Olimpiyat markasını tanıtmayı, güçlendirmeyi, resmi lisanslı ürünler aracılığıyla Olimpiyat tutkunlarıyla etkileşim kurmayı ve bağlarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

IOC’nin temel lisanslama programları arasında giyim, oyuncak ve oyunlar, çanta, kırtasiye ve spor ekipmanları gibi özgün ürünlerle genç ve aktif bir kitleyle etkileşim kurmayı hedefleyen Olimpik Koleksiyon’un yanı sıra, yaklaşan Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Koleksiyonları da yer almaktadır.

Bu koleksiyonlar aksesuarlar, hatıra ürünleri, taraftar ürünleri ve giyimden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Buna ek olarak Olimpik Miras Koleksiyonu kapsamında, önceki Olimpiyat Oyunları’ndan ilham alan, sanat ve tasarım eksenindeki ürünler de sunulmaktadır.

Olimpik lisanslama programları resmi lisanslı ürünler, koleksiyonluk parçalar ve hatıra ürünlerinin satışı yoluyla olimpiyat tutkunlarının Olimpiyat Oyunları ve Olimpik değerlerle somut bir bağ kurmasına olanak sağlamaktadır. Ürünler Olympic Shop üzerinden satışa sunulmaktadır.