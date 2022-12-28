Trendyol, global satış gelirini 35 kat artırmayı hedefliyor

Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan, orta vadeye dair hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, satıcılarının global müşterilere gerçekleştirdiği satışlardan elde ettikleri geliri (GMV) 35 kat artıracaklarını vurguladı.

Trendyol aracılığı ile büyük çoğunluğunu KOBİ, esnaf ve yerli üreticilerin oluşturduğu satıcıların işlerini dijitalleştirerek büyüme imkanı yakaladığını söyledi.

Satıcıların Trendyol üzerinden yaptığı operasyonlarda yüz binlerce kişinin çalıştığını bildiren İnan, "Kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 2 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk üreticilerini ve yerli ürünleri globalde müşterilerle buluşturmak için önemli adımlar attıklarını vurgulayan İnan, “Şu anda Zalando, Asos, Namshi gibi 50'den fazla global e-ticaret platformunda yer alıyoruz. Aynı zamanda Almanya’daki müşterilerimize özel trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkeler için trendyol.com/en aracılığı ile Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerimizle Türk üreticilerini buluşturuyoruz. Yurt dışı açılım yol haritamız doğrultusunda Berlin’de ilk ofis açılışımızı gerçekleştirdik. Birinci yılımızda Almanya’da 1 milyon müşterilik iş hacmine ulaştık. Berlin’i Amsterdam ofisimiz takip etti. 2023 itibarıyla da Lüksemburg ve Londra ofisleri izleyecek.” diye konuştu.

Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliğine gittiklerini anlatan İnan, "BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturuyoruz. E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki 3 yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız." dedi.

2023 e-ihracat hacmi hedefi 1 milyar dolar

Suudi Arabistan pazarında çalışmalara devam ettiklerini dile getiren İnan, şunları kaydetti: “Suudi Arabistan perakende şirketi Fawaz Alhokair Group ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdik. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili e-ticaret hacmini artırmada stratejik öneme sahip bir ortaklığın ilk adımını attık. Suudi Arabistan’a, ilk etapta, Fawaz Alhokair Group iş birliğinde, Türkiye çapında 600 fabrikada üretilen yerli ürünlerimizin e-ihracatını yapacağız. Fawaz Alhokair Group’ın operasyonel yetenekleri ve pazar bilgisi ile Trendyol'un gelişmiş teknolojik altyapısının, lojistik ve üretim anlamındaki yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Türk üretici ve satıcılarına Suudi Arabistan pazarına erişim olanağı sunacak. Bu anlamda iş birliğinin başarısına yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda Kazakistan ve Türkiye’deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi amacıyla Kazak Big Way KZ lojistik şirketi ile iş birliği anlaşması imzaladık. Bu iş birliği ile Kazakistan ve Türkiye’deki üreticiler arasında e-ticaretin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ikili ticaretin artmasına önemli katkılar yapacağına inandığımız bir iş birliğine imza atmaktan gururluyuz."

Yurt dışı operasyonlara büyük önem verdiklerini belirten İnan, “3 yıl içerisinde yurt dışındaki müşteri sayımızı 5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Satıcılarımızın global müşterilere gerçekleştirdiği satışlardan elde ettikleri geliri de (GMV) 35 kat artıracağız. EMEA bölgesinin lider e-ticaret şirketi olmak için çalışıyoruz. 2023 yılında e-ihracat hacmimizi 1 milyar dolar olarak hedeflerken, 5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışlarında e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Yurt içinde de iş birlikleri yaparak müşterilere katkı sağladıklarını hatırlatan İnan, "Akıllı cihazlar etrafında kullanıcı odaklı hizmetler sunarak bir teknoloji ve ekosistem sağlayıcısı olma misyonuyla yola çıkan Türkiye’nin küresel mobilite markası Togg ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladık. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ve üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edeceğiz. Ayrıca Togg ile entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracağız." değerlendirmesinde bulundu.