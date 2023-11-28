Trendyol ile Cenomi Grup, Körfez ülkeleri için stratejik ortaklık kuruyor

Trendyol, Cenomi Grup ile Körfez ülkelerinde faaliyet gösterecek yeni moda ve yaşam tarzı platformu için stratejik işbirliğine yönelik niyet mektubu imzaladı.

İşbirliği çerçevesinde, Trendyol'un Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'de hizmet veren mevcut platformu gelecek aylarda yenilenerek farklı kategorilerde geniş ürün seçenekleri sunacak.

Platform, Trendyol ekosisteminin geniş satıcı tabanı ve Trendyol'un kendi markalı ürünleri ile Cenomi'nin geniş ürün seçkisini aynı çatı altında buluşturacak.

Ağustosta Körfez ülkelerinde faaliyete başlayan Trendyol'un mobil uygulaması kısa süre içerisinde hem Suudi Arabistan hem BAE'de en çok indirilen alışveriş uygulaması konumuna gelmiş ve kasım itibariyle günlük 30 bin sipariş adedine ulaşmış durumda. Yeni platform, bu büyüme ivmesini daha da yükseltecek ve 2024 toplam sipariş hacmini 15 milyonun üzerine çıkaracak.

Yeni platforma İngilizce ve Arapça dillerinde hem mobil uygulama hem de web sitesi üzerinden erişilebilecek. Platform, Cenomi'nin Suudi Arabistan'daki alışveriş merkezlerindeki yerel çoklu kanallarının da dahil olacağı, hem müşteriler hem de markalar için uçtan uca bir deneyim sunacak olan uluslararası ve yerel bir lojistik altyapısı kullanacak.

"Körfez ülkelerindeki genişleme en önemli büyüme stratejilerimiz arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bölgedeki yatırımcılar ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) desteğiyle, Trendyol'un Körfez ülkelerindeki genişlemesinin en önemli büyüme stratejileri arasında yer aldığını belirtti.

Çetin, "Bölgedeki müşterilere heyecan verecek bir online perakende deneyimi sunmak için Orta Doğu'nun en dinamik alışveriş ve yaşam tarzı markası Cenomi ile ortaklık yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni platform, yüksek kaliteli Türk ürünlerini ve uluslararası markaları halihazırda ulaştırmakta olduğumuz bölgedeki faaliyetlerimizi daha da güçlendirirken, her iki şirketin ortak bilgi birikimi ve uzmanlığının yanı sıra, kendi pazarlarında öncü konumda oldukları müşteri deneyimi yetkinliklerinden güç alacak." ifadelerini kullandı.

Trendyol olarak 2022'in başından bu yana 51 binden fazla satıcımızın ihracat yapmasına imkan sağladıklarını kaydeden Çetin, çoğunluğunu ilk kez ihracat ile buluşturdukları satıcılarının son iki yılda yurtdışına 37 milyonu aşkın ürün sattığına dikkati çekti.

Çetin, "Körfez ülkelerinde ise şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon adet 'Made in Türkiye' etiketli ürün satıldı. Yakın vadede Körfez ülkelerinde 10 milyon farklı ürünün platformumuzda yer almasını hedefliyoruz. Kasım sonuna kadar da 60 binden fazla satıcımızı tek tuşla Körfez ülkelerine satış yapar hale getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Cenomi Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mohamad Mourad da dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile Körfez Bölgesi'ndeki müşteri ve markalara benzersiz bir e-ticaret deneyimi sunmak için güçlerini birleştirmiş olmaktan büyük heyecan duyduğunu aktardı.

Mourad, "Yeni platform, Trendyol'un dünya standartlarındaki teknolojisi ve güçlü satıcı ekosistemini, Cenomi'nin geniş ürün seçkisi, yerel çoklu kanalları, uçtan uca teslimat ve müşteri deneyimi alanlarında sahip olduğu bölgesel tecrübesiyle birleştirecek. Bu yeni girişimle, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinde lider markaların büyümesinin itici gücü olma misyonumuzu sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.