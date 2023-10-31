Trendyol, kasım kampanyaları ile yerli üretici ve satıcıların ihracat hacmine katkı sağlayacak

Trendyol, Türkiye’nin ihracatçı sayısını ve ihracat miktarını artırıyor. Almanya ve Azerbaycan’ın ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn, Kuveyt’ten oluşan Körfez Ülkeleri’nde de faaliyetlerine başlayan Trendyol, e-ticaret sektörünün alışveriş festivali olarak görülen Kasım kampanyalarını bu yıl yurtdışında da gerçekleştirecek.

Almanya’daki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/de ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki müşterilerine özel açtığı trendyol.com/en siteleri üzerinden Türk üreticileri Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturan Trendyol, ayrıca 95’e yakın global e-ticaret platformu aracılığıyla da yerli üreticileri farklı coğrafyalardaki müşterilere ulaştırıyor. Trendyol Azerbaycan ve Körfez Ülkeleri’ndeki müşterilerine de kendi dillerinde hizmet veriyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya’da ilk yurt dışı ofisinin açılışını gerçekleştiren Trendyol, bu ülkede 200’den fazla Türk markasını 1 milyonun üzerinde müşterisi ile buluşturuyor. Azerbaycan’da yıl sonuna kadar 1 milyon müşteriye ulaşarak ülke nüfusunun yüzde 10’una satış yapar hale gelecek olan Trendyol, Körfez Ülkeleri’nde ise 2024 yılında müşteri sayısını 4.5 milyona çıkarmayı hedefliyor. Trendyol 2021 yılından bu yana yaklaşık 37 milyon adet ürünün yurt dışına satılmasına aracılık etti.

Afet bölgesindeki 35 bin satıcı e-ihracatçı olacak

Trendyol Adana Aktarma Merkezi

Trendyol afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefliyor. Trendyol’un afet bölgesindeki satıcılarının 2022 yılındaki ticaret hacmi 10,5 milyar TL’ydi. Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koyduğu afet bölgesindeki satıcıların, bu hedefi yakalaması için çalışmalarını sürdüren Trendyol, depremden etkilenen bölgeye 3 yılda toplamda 70 milyar TL'lik ticaret hacmi sağlayacak.

Afet bölgesinin en büyük aktarma merkezi olan ve yaklaşık 500 milyon TL’lik yatırımla planlanandan erken devreye alınan Trendyol Adana Aktarma Merkezi de, afet bölgesindeki satıcılar için önemli bir itici güç.

E-ihracatta Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği

Trendyol, Türkiye’nin en büyük işvereni ve ihracat gücü olan perakende sektörünü desteklemek amacıyla Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile iş birliği kapsamında, BMD üyesi olan Türk markalarını global pazarlara taşıyor. Bu sayede Türkiye’ye döviz girişi artarken Trendyol’un global e-ticaret sitelerindeki ihracat payı da büyüyor.

Ürün, yurtdışındaki müşteriye 5 günde ulaşıyor

E-ihracatı tüm KOBİ’ler için kolaylaştırmayı hedefleyen Trendyol, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinde gittikçe artan öneme sahip olan e-ihracata ilgiyi arttırmak için hem lojistik hem de teknik altyapı açısından önemli adımlar atıyor. Trendyol, İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımını gerçekleştirerek Avrupa lojistik ağını kurma çalışmalarını başlattı. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulaması ile de Türkiye’deki satıcıların Ankara’ya satış yapar gibi Berlin’e e-ihracat yapmalarını mümkün kılan Trendyol, satıcılarının ‘İhracat Merkezi’ sistemine yurt dışından gelen talepleri ve canlı stok bilgilerini girdikten sonra ihraç edilecek ürünlerini ihracat için gerekli evraklarla beraber Trendyol deposuna ulaştırmasını bekliyor. Bundan sonraki tüm süreçleri Trendyol devralırken, ürünleri 5 günden daha kısa bir sürede müşteriye ulaştırıyor.

Dijitalleşen satıcılar Trendyol ile büyüyor

E-ihracat planlarına hız veren Trendyol, Türkiye’deki yerli üretici ve satıcıları dijitalleştirerek onların daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Platforma katılan satıcılara ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim alanında destek sağlanıyor. Trendyol, global dijital ekonomi için yerli üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlayarak onları e-ihracata da hazırlamış oluyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli üreticiler ve satıcılar Trendyol sayesinde dijitalleşirken ürünlerini milyonlarca müşteriyle buluşturuyorlar. Özellikle Anadolu illerindeki satıcıların yeni müşteri gruplarına ulaşmalarını sağlayan Trendyol, satıcıların gelirlerinin artmasına ve işlerinin büyümesine önemli katkıda bulunuyor.

Her satıcıya özel e-ticaret danışmanı

Platforma katılan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye'de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

Trendyol satıcılarının yüzde 97’si esnaf ve KOBİ’lerden oluşuyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre Trendyol satıcılarının yüzde 97’si esnaf ve KOBİ’lerden oluşuyor. Araştırma sonuçlarına göre Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor. Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, Trendyol’un yerel üreticilere sağlayabileceği faydanın somut bir göstergesi olarak öne çıkarken, devam eden projelerle de yerel üreticileri büyütmek için çalışmalar sürüyor.