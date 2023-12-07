Trendyol, kasım kampanyalarında 100 milyon ürün sattı

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği ‘Kasım Kampanya’ sonuçlarını açıkladı. Kampanya döneminde 400 bin satıcı 100 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Trendyol pozitif etkisini Türkiye’den sonra yurt dışına taşıyarak 60 bin satıcısını ihracatçı yaptı ve 10 milyon ürünün Avrupa, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine ulaştırılmasına aracı oldu.

Trendyol’un iş ortağı olan satıcılar kampanya döneminde normal döneme göre 3 kat satış artışı yaşadı. Günlük 20 milyon aktif kullanıcı kampanya döneminde platformda bir araya geldi. Kasım ayı boyunca ise toplam 1,4 milyar kullanıcı platformu ziyaret etti.

Azerbaycan’a 22 bin satıcıdan ihracat

Trendyol’un 22 bin satıcısı kasım ayında Azerbaycan’a ihracat gerçekleştirdi. Bu satıcıların 17 bini ise ilk kez Trendyol ile ihracat yapmış oldu. Azerbaycan’da 60 milyonun üzerinde kullanıcı platformu ziyaret etti ve 4 milyona yakın ürün satın aldı. Azerbaycan’daki müşteriler en fazla giyim, ev-yaşam, FMCG ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi.

Körfez’e 1 milyon ürün satıldı

Trendyol, kasım kampanyalarında satıcılarını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan Körfez ülkelerine de taşıdı. Körfez ülkelerine 3.3 bin Trendyol satıcısı ürün satışı gerçekleştirirken, Körfez ülkelerine toplam 1 milyon ürün satıldı. Körfez’deki Trendyol müşterilerinin en çok tercih ettiği kategoriler ise sweatshirt, alt-üst takım ve sneaker oldu.

Bursa öne çıktı

Üç büyük ilin dışında kasım kampanyalarının yıldızı hem satış hem de sipariş verilme adedi ile Bursa oldu. Bursa’yı bu kategoride Gaziantep ve Aydın takip etti. Sipariş verilen illerde ise Bursa’dan sonra Antalya ve Kocaeli ön plana çıktı.