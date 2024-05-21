Trendyol Sanat, Mamut Art Project’in eş sponsoru oldu

Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat ile sanata desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project'in 11. Edisyonu, 22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada’nın üç mekanına yayılarak gerçekleşecek. Trendyol Sanat eş sponsorluğunda düzenlenen Mamut’ta 41 farklı sanatçının eserleri sergilenecek.

Tasarım oyuncaklar Mamut Art Project’te

Trendyol Sanat, Mamut eş sponsorluğunun yanı sıra multidisipliner sanatçıların tasarım oyuncaklarına da kucak açtı. Türkiye’de oyuncak sanatı alanındaki üretimlerin yaygınlaşması için kurulan TOYART.İST’in Bülent Gültek ve MRE küratörlüğünde hazırlanan üçüncü sergisi ‘Toykontakt’, Trendyol Sanat desteğiyle Mamut Art Project’de görülebilecek.

Türkiye’nin dört bir yanından koleksiyonerler ve oyuncak sanatına ilgi duyanlar, Toykontakt Trendyol Sanat Özel Seçkisi’ne 27 Mayıs’tan itibaren Trendyol’dan ulaşabilecekler. Mamut Art Project'in oluşumu Mamut Limited tarafından derlenen seçki, TOYART.İST çatısı altındaki sanatçıların ilgi çekici tasarımlarından oluşuyor.

Seçkide, Burak Şentürk, Burak Beceren, Bülent Gültek, Can Dağlı, Cihan Gelerli, Cins, Defo, Fatih Öztürk, HAM, Kilink Custom Toys, MRE, Murat Kalkavan, Selin Arısoy (LaserPigeon Toys), Selin Çınar, Tuba Girgiç, Vamk ve Yiğit Yerlikaya’nın karakter tasarımları ve popüler kültür ürünlerine mizahi yaklaşımlar içeren tasarım oyuncakları yer alıyor. Trendyol’da aynı zamanda sanatçıların özel limitli edisyon illüstrasyonları da satışa sunuluyor.

27 Mayıs itibarıyla, Trendyol web sitesinden ve mobil uygulamada “Hizmetlerim” bölümünde yer alan Pozitif Etki logosuna tıklayarak Trendyol Sanat platformundan Toykontakt seçkisine ulaşmak mümkün.