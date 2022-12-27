Trendyol, sanatı Metaverse’e taşıyor

Trendyol Sanat, 1 yılda 400’e yakın sanat eserini, sanatsever alıcılarıyla buluşturdu. GoArt Metaverse platformu iş birliği ile metaverse dünyasında yerini alan Trendyol Sanat, Türkiye’de ilk kez satış yapılabilen metaverse sanat galerisini hayata geçirdi.

13 Aralık itibari ile sanatseverlerle buluşan metaverse alanında, Trendyol Sanat’ta yer alan sanatçıların 600’e yakın sanat eseri yer alıyor.Sanatseverler, 3 günde bir değişen sergiler eşliğinde bu alanı gezme imkanı bulacak.

Kullanıcılar, Trendyol Sanat metaverse deneyimi ile 3 boyutlu olarak eserlerin her detayını yakından incelerken sanatçıların avatarlarından da sanatçılar ve çalışmaları ile ilgili bilgileri öğrenebilecek.

Türkiye’de ilk kez satışa dönen metaverse sanat mağazasını açan Trendyol Sanat, böylece metaverse deneyimi ile sanat eserlerinin satın alınmasını da ilk defa mümkün hale getiriyor.

Sanatseverlerin Trendyol Sanat Metaverse deneyimini yaşayabilmesi için öncelikle cep telefonlarına App Store veya Play Store uygulama mağazaları üzerinden “GoArt” uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Hesap oluşturma işlemini tamamladıktan sonra avatarları ile ya da anonim olarak Trendyol Sanat Metaverse alanına giriş yaparak bu alanda dilediklerince gezip, eserleri inceleyebiliyorlar.

Beğenilen eserin önüne gelindiğinde, eser hakkında sanatçının avatarından bilgi alınabilirken, beğenilen eserler için satın al butonuna tıklayarak eseri almak için Trendyol uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

Sanatı her an ulaşılabilir kılmayı amaçlıyoruz

Trendyol Grubu Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil, “Trendyol Sanat ile çağdaş sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ kılmayı amaçlıyoruz. Kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların ve genç yeteneklerin eserlerini milyonlarla buluşturuyoruz. Sanatseverler böylece bağımsız sanatçıları keşfetme, tanıma şansı buluyor, eserlerini inceleyebiliyor. Güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan, sanat dünyasına yeni adım atan genç yetenekler, Trendyol Sanat ile geniş kitlelere erişebiliyor. Trendyol olarak Türkiye’nin ilk defa satışa dönen metaverse mağazasını hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Bu alana katkı yapmaya devam edeceğiz. Trendyol Sanat olarak, genç sanatçıların tanıtılması ve tüm Türkiye’yi sanat ile buluşturmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi.

Kalbimizi koyduğumuz bir iş oldu

GoArt'ın blockchain tabanlı bir Metaverse girişimi olarak 2017 yılından bu yana önemli geliştirmelere imza attığını söyleyen Goart Kurucu ve CEO’su Burak Soylu, "Merkezinde AR teknolojisi olan GoArt'ta kullanıcılar oyunlaştırılmış bir yaşam kurgusunun içine giriyorlar ve zaman kapıları ile zamanlar arası geçiş yapabiliyorlar. Bahsettiğimiz bu zaman kapılarını dünyanın her yerinde açabiliriz, bunun için çalışıyoruz. Bu geçişler, bizim evrenimizdeki oyunlaştırmanın temelini oluşturuyor. Evrenimizde iş birlikleri ile açtığımız mağazalarımız da var. Kullanıcılar bu mağazalarda satın alma yapabiliyorlar. Yani kurgu sanal ama fayda gerçek. Trendyol iş birliği ile açtığımız Trendyol Sanat mağazası da böyle bir mağaza. Trendyol'un teknoloji vizyonunun kalbine Metaverse'ü koymuş olmasını çok değerli buluyoruz" şeklinde konuştu.

Artoloji ekibinin seçkisiyle belirleniyor

Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında ürettiği yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor. Platformda sergilenen eserler, Kolekta ve Base kurucularının oluşumu Artoloji ekibinin seçkisinden oluşuyor. Artoloji, Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği ve Atölye Etiler üzerinden de eser satışları gerçekleşiyor. Bugüne kadar Trendyol Sanat'ta yaklaşık 400 eser alıcılarıyla buluşurken en çok resim kategorisi ilgi gördü. Platformda yer alan sanatçıların yüzde 90'ı genç sanatçılardan oluşuyor.