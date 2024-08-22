Trendyol, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru oldu

Türk sporunu ve sporcularını ulusal ve uluslararası arenada destekleyen Trendyol, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) ana sponsoru oldu. Şirket, TMPK iş birliği yanı sıra 28 Ağustos-8 Eylül arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nı da resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak destekleyecek. Trendyol, spora olan desteğini, gerçekleştirilen iş birlikleri ile genişletirken, paralimpik sporlara dair farkındalığı artırmayı, TMPK’nın sporculara verdiği desteğe katkı sağlamayı ve dünya arenasında Türk paralimpik sporcularının yanında yer almayı amaçlıyor. Trendyol, TMPK ana sponsorluğu kapsamında paralimpik sporcular Alican Özcan, Ebru Acer, Sibel Çam, İbrahim Bölükbaşı ve Sevilay Öztürk’e destek olacak.

“Sporun kapsayıcılığı tüm engelleri aşıyor”

Sporun bireylere ilham veren, dünyayı birleştiren evrensel bir değer olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, paralimpik sporların gelişimine yönelik olarak gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “Trendyol olarak, sporun ülkemiz içerisindeki gelişimine ve ülkemizin spor alanındaki küresel başarılarına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Sporun esas kahramanları olan sporcularımız bizler için çok değerli. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri kapsamında uluslararası arenada verdikleri üst düzey mücadelede Türk sporcularının yanlarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Paris Olimpiyat Oyunları’nın tek Türk partneri olarak; sporun kapsayıcılığının tüm engelleri aştığına dair inancımızla beraber hem Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsoru hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nın resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partneri’ olduk. Her sene yeni başarılara imza atan Türkiye Milli Paralimpik Takımımız ile birlikte Paralimpik Oyunlarda da Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız.”

Ulusal ve uluslararası arenada spora tam destek!

Trendyol, Türk sporuna verdiği destek kapsamında 2021 yılından bu yana Futbol Milli Takımları'nın resmi sponsorluğunu üstleniyor. Süper Lig ve 1. Lig’in de isim sponsoru olan şirket, 2022 yılından bu yana Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın ana sponsorluğunu sürdürüyor. Türkiye’yi, dünyanın en büyük spor organizasyonlarında temsil eden Trendyol, UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri oldu. 2021 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarihinde bir ilke imza atarak IOC’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olmuş ve Türkiye’yi Paris 2024’te temsil etmişti. Trendyol, IOC’nin gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda olmak üzere, 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nın da destekçileri arasında yer alacak.