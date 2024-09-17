Trendyol, Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası seçildi

MediaCat dergisinin geleneksel hale gelen ve Ipsos Türkiye tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırması'na göre Trendyol, e-ticaret kategorisinde Türkiye'nin "Lovemark"ı olarak seçildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki tüketicilere sorulan sorularla şekillenen Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırması'ndaki değerlendirmeler, "akla gelen ilk marka olma", "duygusal yakınlık", "beklenti ve ihtiyaçları karşılama açısından marka performansı", "vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma" kriterleri üzerinden yapılıyor.

Trendyol, e-ticarette tüketiciye sunduğu müşteri deneyimi ile 2024 için bu kriterlerde en sevilen marka olarak işaret edildi.

Trendyol, e-ticaret kategorisinde değerlendirmelerin yapıldığı 2021 ve 2022'de de üst üste Türkiye'nin Lovemark'ı olarak seçilmişti.

E-ticaret kategorisinde "lovemark" seçilen Trendyol, çeşitli kategorilerde ürünleri, alışveriş deneyimini artıran uygulamalarla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Türk işletmelerini dijitalleştirerek iş hacimlerinin artmasına katkıda bulunan ve Türkiye'deki dijital ekosisteme pozitif etki yaratma vizyonunu benimseyen Trendyol, ticaretin dijitalleşmesine destek olurken, sosyal fayda sağlayan projelerle toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor.