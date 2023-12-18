Trendyol, UNDP işbirliği ile köyleri dijitalleştiriyor

ADANA/EKONOMİ



İlk uygulamanın Adana’da hayata geçtiği proje ile teknoloji olanakları köylere ulaştırılarak istihdam artırılacak, üretim güçlenecek ve kültürel değerler korunarak kırsal kalkınma desteklenecek. Köylerde kurulacak dijital merkezlerde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katılacağı çalışmalarla Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Böylece zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, köyden doğrudan tüketici ile buluşması için fırsat yaratılacak.

İlk fazında Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayan ‘Yarının Köyleri’ projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca deprem felaketinin ardından projeye Hatay da dahil edildi. Pilot illerde, yeni e-ticaret girişimcisi oranının, proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.



Yarının Köyleri ile köylerin e-ticaretle ve e-ihracat ile dünyaya açılması, akıllı tarım modellemeleri ve akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün desteklenmesi, çocukların kodlama ve robotik atölyeleri ile dijital dünyaya hazırlanması sağlanıyor. Projenin yerel ortağı olan Sarıçam Belediyesi'ne ait ve kısmen atıl durumda olan bina, Kürkçüler Dijital Merkezi olarak yeniden tasarlandı.

Merkezin iki eğitim salonu, son teknoloji donanımın yer aldığı teknoloji atölyesi, açık ve kapalı alandan oluşan ortak çalışma noktaları, çocuk oyun alanları ve dijital tarım demonstrasyon alanı bulunuyor. Ayrıca merkezde donanımlı bilgisayarlar, 3D yazıcı, fotoğraf çekim alanı da mevcut.

Yerel kalkınmaya destek verilecek

Dijital merkezin açılışında konuşan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, projenin sürdürülebilir ve yerel kalkınmaya destek olma hedeflerinden doğduğunu anlattı. Poyraz, projeyi şöyle anlattı:

“Yarının Köyleri projesiyle köylerimizi teknoloji ile buluşturup yarınlara hazırlayacağız. Bugün Adana ile başladık, kısa süre içinde Diyarbakır ve İzmir’de de dijital merkezlerimizi açacağız. Deprem felaketi sebebiyle projemize Hatay’ı da dahil ettik. Dijital merkezlerimizde kapsayıcı bir bakış açısıyla öncelikle kadınlara, gençlere, engelli bireylere, üretim ve kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceğiz.

Proje kapsamında da dijital teknolojiler ve e-ticaret konusunda programlarımız olacak. Ürün geliştirmeden markalaştırmaya, paketleme tekniklerinden e-ihracata kadar pek çok başlıkta eğitimler vereceğiz. Akıllı tarım ile de sürdürülebilir üretim modellerini ve örnek akıllı tarım uygulamalarını yaparak verimliliğin arttırılması için çabalayacağız. Buradan çıkan ürünler inanıyoruz ki sınırları aşacak ve Azerbaycan’da, Berlin’de Körfez ülkelerinde müşterileriyle buluşacak”

‘Yöresel ürün ekosistemine hizmet edecek’

Projenin pilot uygulama alanı olan Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ; "Bu öncü merkeze ev sahipliği yapmaktan ve merkezin Adana ilinin dört bir yanındaki kırsal kesimin yanı sıra depremden büyük zarar gören komşu Osmaniye ve Hatay'daki kooperatiflere de hizmet verecek. Dijital merkez, gurur duyduğumuz yerel ürünlerimize hak ettikleri küresel itibarı kazandırmak için bize paha biçilmez bir fırsat sunuyor" dedi.



UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise köylerin üretim ve kültürel değerlerin geleceğe taşınması anlamında çok kıymetli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Dünyanın her yerinde köylerde kültürel değerler yaşatılmalı. Bizim amacımız da köylerden şehirlere göç eden gençleri tekrar köylere geri döndürmek ve köylerdeki yaşamı onlar için cazip hale getirmeyi sağlamak istiyoruz. Trendyol ile hareket etmekten mutluluk duyuyoruz ve bu proje UNDP için de mutluluk verici. Aynı zamanda bizim sürdürülebilirlik hedeflerimizi karşılamamıza da yardımcı olacak. Projenin depremden etkilenmiş bir bölgede yapılması da çok önemli.”