Trendyol, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Zirvesi’nde teknoloji ekosistemini bir araya getirdi

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, yapay zekâ ve makine öğrenmesi çözümlerini “Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Zirvesi: Ölçeklenebilir Yapay Zeka” (AI/ML Summit: AI at Scale) buluşmasında profesyoneller ve akademisyenlerle paylaştı. Teknoloji ekosistemine katkı sağlama amacıyla bu yıl dördüncü ve en kapsamlı buluşmasını düzenleyen Trendyol, 350'den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanını Trendyol Kampüs'te bir araya getirdi.

Açılış panelinde söz alan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, Trendyol'un teknoloji deneyimlerini sektör profesyonelleriyle paylaşarak ekosisteme katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti:

"Yapay zekanın sunduğu asıl büyüme fırsatı, mevcut iş akışlarımızı sadece hızlandırmakta değil; süreçleri en baştan tasarlayarak yepyeni alanlar açabilmekte yatıyor. Bu noktada kendimize sormamız gereken temel soru; ‘Şu an yaptığım bu işi, en baştan kurgulasaydım yine böyle mi yapardım?' olmalı. AI-native diye tanımladığımız bu süreçte, benzer kaynaklarla daha kaliteli, hızlı hizmet sunma ve büyüyebilme fırsatı var. Alışverişin keşif, eğlence ve sosyal boyutu güçlenerek sürerken; az veriyle bile kişiye özel görsel, video, ürün ve vitrin tasarlama imkanı doğuyor. Geleceğin e-ticaretini de tam olarak bu kişiselleştirilmiş deneyimler şekillendirecek. Tüm dünyada rekabetin yeniden tanımlandığı bu yeni dönemde, ekosistemimizle birlikte dönüşüme öncülük etmekten heyecan duyuyoruz. "

Trendyol Grubu CTO'su Cenk Çivici ise, konuşmasında yapay zeka araçları ile sonuç üretmenin önemine vurgu yaparak, “Güçlü bir yapay zeka mimarisi, tek bir modele bağımlı kalmadan doğru işi doğru modele yönlendiren ortak bir altyapı katmanıyla mümkün hale geliyor. Geliştirdiğimiz otonom yapay zeka sistemleri Trendyol'da 16 binden fazla yazılım görevini şimdiden başarıyla tamamladı. Mühendislerimizin üzerindeki rutin teknik yük azaldıkça stratejik karar alma süreçlerine ayrılan kapasite artıyor; yeni dönem mühendisliğin etkisini ve uzmanlık alanlarını hiç olmadığı kadar büyütüyor” dedi.

Zirve kapsamında, yapay zeka ajanları, yazılım geliştirme süreçlerinde otomasyon, büyük dil modellerinin kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi sistemleri ele alındı.

Trendyol Tech’in mühendislik ve veri bilimi ekiplerinden 10'dan fazla uzman; "Yapay zekayı deneme (demo) ortamından çıkarıp milyonlarca kullanıcı için her gün, ölçeklenebilir şekilde nasıl çalıştırırsınız?"sorusunun yanıtını gerçek uygulama örnekleri üzerinden katılımcılarla paylaştı.

Bir görevin saniyeler içinde koda dönüşümü canlı izlendi

Zirvede katılımcılar, yazılım geliştirme sürecinin yapay zekâ ile nasıl hızlandığını canlı bir gösterimle izledi.

Bir mühendisin proje yönetim sisteminde (Jira) tanımladığı bir görev, saniyeler içinde incelemeye hazır bir kod değişikliğine (merge request) dönüştü.

Katılımcılar, etkinlikte normal iş akışında saatler süren bir sürecin yapay zekâ desteğiyle saniyelere indiğine tanık oldu.

Yalnızca öneri sunan değil, aksiyon alan yapay zeka sistemleri

Etkinlik kapsamında ayrıca Trendyol'un aktif olarak kullandığı yapay zeka altyapıları paylaşıldı. Çalışanlara günlük iş süreçlerinde rehberlik eden ve belirli görevleri kendi başına tamamlayabilen yapay zeka ajanlarının yanı sıra, farklı yapay zeka büyük dil modellerini (LLM) tek bir güvenli merkezden yönetmeyi sağlayan ortak altyapı katmanı öne çıktı.

Bunun yanı sıra bir modelin veriyle eğitilmesinden test edilmesine ve kullanıcıya sunulmasına kadar uzanan tüm sürecin otomatikleştirildiği uçtan uca makine öğrenme süreçleri detaylandırıldı.

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de Trendyol'daki yapay zeka sistemlerinin yalnızca öneri sunan değil, insanın da karar sürecinde yer aldığı ve ileri düzeyde aksiyon alabilen yapılara evrilmesi oldu.

Farklı sektör ve şirketlerden profesyonellerin ve akademisyenlerin karşılıklı deneyim ve bilgi alışverişinde bulunduğu kapanış oturumuyla sona eren zirvede, Trendyol’un sektöre katkı sağlamaya ve teknoloji ekosistemini büyütecek adımlar atmaya devam edeceği vurgulandı.