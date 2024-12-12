Trendyol, Yerli Malı Haftasını yöresinden ürünler ile kutluyor

Ülkemizin topraklarında yetişen yerli ürünlere yönelik farkındalığın arttığı Yerli Malı Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerel üreticileri desteklemek için bir fırsat yaratıyor. Yerli üretim ve tüketim bilincini oluşturmak için her yıl 12-18 Aralık’ta kutlanan Yerli Malı Haftası’na Trendyol da Yöresinden Ürünler programı ile katkı sağlıyor.

Trendyol’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle 2021 yılında başlattığı Yöresinden Ürünler programı, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel üreticilere dijital dünyada yeni bir alan açıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, yer fıstığından sabuna, iğne oyasından gül suyuna kadar yüzlerce yöresel ürün bu program sayesinde tüketicilere sunuluyor.

Yerel üretim ekosistemine katkı

Trendyol’un yüzlerce coğrafi işaretli ürünün dahil olduğu Yöresinden Ürünler Programı Türkiye’nin 81 ilindeki milyonlarca tüketici ile yöresel ürünleri tek tıkla buluşturuyor.

Trendyol’un Yöresinden Ürünler butiğinde, Uşak’ın ev tarhanası, Bursa’nın Gemlik zeytini, Isparta’nın gül yağı gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra, el emeği ve doğal malzemelerle üretilmiş yüzlerce yöresel ürün tüketicilerle buluşuyor. Yerli Malı Haftası kapsamında, Anadolu’nun zenginliklerine olan ilgi bir kez daha artarken, program yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

Dijital fırsat eşitliği sağlama misyonuyla hareket eden Trendyol, Yöresinden Ürünler Programı ile hem yerel üreticilere destek oluyor hem de coğrafi işaretli ürünleri global pazarlara taşıyarak e-ihracat fırsatları yaratıyor. Böylece yerel üreticilerin gelirlerini artırmalarına ve işlerini büyütmelerine de fırsat sağlıyor.

Yöresinden Ürünler’e Trendyol mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden erişmek mümkün. Uygulamada “Hizmetlerim” alanında yer alan Trendyol Pozitif Etki logosuna ya da linke tıklayarak Anadolu’nun eşsiz zenginlikleri incelenebilir.