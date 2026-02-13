Trendyol, yıldız futbolcularla Süper Lig isim sponsorluğunu kutluyor
2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig’in isim sponsoru olan Trendyol, Süper Lig’e olan desteğini yeni reklam filmleriyle güçlü bir iletişime dönüştürüyor. 12 Şubat’ta yayına giren, sporcuların yer aldığı reklam filmleri, Trendyol’un üç yıldır devam eden Süper Lig isim sponsorluğunu ve 2025-2026 sezonunu kapsayan uzun soluklu iş birliğini vurguluyor.
Trendyol’un yeni reklam filmlerinde Türk futbolunun dört büyük kulübünün yıldız isimleri yer alıyor. Beşiktaş’tan Vaclav Cerny, Fenerbahçe’den İsmail Yüksek, Galatasaray’dan Yunus Akgün ve Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, Trendyol’un Süper Lig’e duyduğu bağlılığı ve sahadaki tutkularını gözler önüne seriyor.
“Trendyol Süper Lig Futbol Aşkına” sloganıyla izleyiciyle buluşan reklam filmleri, Türk futbolunun heyecanını, rekabetini ve ortak tutkusunu sahiplenen bir marka oluşunun altını çiziyor. Reklam filmleri, Trendyol’un isim sponsoru olduğu Süper Lig’i ve takımlarını gururla destekleyen milyonlarca futbolseverle kurduğu bağı duygusal ve güçlü bir anlatımla ekranlara taşıyor.
Trendyol, Süper Lig isim sponsorluğu kapsamında futbolun birleştirici gücünü desteklemeye, "Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol!" diyerek, kulüpler ve taraftarlarla birlikte futbol aşkını büyütmeye devam edecek.
2024-2025 sezonuyla birlikte Süper Lig’in isim sponsorluğunu üstlenen Trendyol, üçüncü yılını geçirdiği Süper Lig’de tüm takımları ve futbola tutkuyla bağlı taraftarlarını kalpten destekliyor.
“Trendyol Süper Lig Futbol Aşkına” reklam filmi künyesi
