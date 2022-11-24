Trendyol’dan ‘Arkadaşlarınla Al’ özelliği

Trendyol, yeni özelliği ‘Arkadaşlarınla Al’ı hayata geçiriyor. Şirket, ‘Arkadaşlarınla Al’ ile online alışveriş daha sosyal hale getirmeyi planlıyor.

Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, ‘Arkadaşlarınla Al’ özelliği ile müşteriler satıcıların belirlediği ürünleri arkadaşlarıyla beraber daha indirimli bir şekilde satın alabilecek. Müşterilerin indirimden faydalanması için; satıcılar tarafından belirlenen ürünü ‘Arkadaşlarınla Al’ fiyatı ile sepete eklemesi veya arkadaşının paylaştığı linke tıklayarak ürünü satın alması gerekiyor.

Grup başlatıldığından itibaren 24 saat içerisinde gruba özel linkin belirli platformlar üzerinden paylaşılması, belirlenen kişi sayısı kadar satın alım yapılması için önem taşıyor.

Paylaşılacak linkler ile online alışveriş deneyimlerini sosyal bir hale getiren Trendyol müşterilerinin, ürüne indirimli sahip olmak için, satıcının belirlediği grup sayısına ulaşmaları gerekecek. Grup sayıları en az 2 en fazla 10 kişi olarak satıcılar tarafından belirlenebilecek.

Arkadaşlarınla Al indirim özelliği ile Trendyol satıcılarına da fayda sağlanmış olacak. Grup alımları için indirim sağlayabilecekleri bir araca sahip olacak olan Trendyol satıcıları, bu yolla satışlarını, ürün değerlendirme adetlerini, müşteri sayılarını, ve ürün görüntülenme oranlarını artırabilecekler.