Trendyol’dan e-ihracatta kasım rekoru: Bir günde 600 bin paket Türkiye’den yola çıktı

Trendyol, bu yıl Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak 6–11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Süper Alışveriş Günleri kampanyasının sonuçlarını açıkladı. E-ihracat hacmi Süper Alışveriş Günleri’nin en yoğun günü olan 11 Kasım’da zirveye ulaşan platform, Türk üreticilerinin ve satıcılarının toplam 600 bin paketini bir günde sınır ötesine gönderdi. Trendyol, bölgedeki güçlü lojistik ağıyla Orta ve Doğu Avrupa bölgesine her gün 15 TIR’lık ürün gönderimi gerçekleştirdi. Ayrıca Körfez bölgesinde 6 ülkeye günde 15 uçuş gerçekleştirerek uluslararası müşterilerine siparişlerini ulaştırdı.

Kampanya döneminde platformun operasyon hacmi de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 1 günde 5 milyondan fazla paket teslimatı ile Trendyol, tarihinin en yüksek günlük kargo sevki hacmine imza attı.

Trendyol uygulaması uluslararası pazarlarda zirveye yerleşti

Trendyol ayrıca, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova’da en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara dışında Kasım ayında e-ihracatta öne çıkan şehirler Bursa, Denizli ve Gaziantep olurken; iç pazarda satıcı performansı en yüksek şehirler Kocaeli, Bursa ve Kayseri olarak öne çıktı.

Kampanya boyunca Trendyol platformunda ortalama günlük aktif kullanıcı sayısı 30 milyonun üzerine çıkarken, bu rakamın 10 milyonunu uluslararası kullanıcılar oluşturdu. Platforma bu dönemde toplam ziyaret sayısı 1 milyara yaklaşırken, 280 milyonu uluslararası müşterilerden geldi. Aynı dönemde, Trendyol satıcıları üzerinden 65 milyon ürünü müşterilerine gönderdi.

Trendyol, 27 Kasım–2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci kampanya dönemi Efsane Kasım ile birlikte, ay boyunca 20 milyonu yurt dışı olmak üzere toplam 130 milyon ürünü müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.