Trendyol’dan e-ticarete ‘Dijital Usta’ desteği

“Dijital Usta” projesinin lansmanı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde; Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve bölgedeki birçok iş dünyası kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlere eğitim, KOBİ’lere dijital güç

İlk etapta Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu’da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler, projeye özel tasarlanan çevrimiçi eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikası almaya hak kazanacak. Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

Projenin çok paydaşlı yapısı, eğitim ve tüm diğer süreçlerin sahada etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak. TOBB, geniş yerel yapılanması ve KOBİ’lerle olan ilişkileriyle işletmelerin projeye katılımını desteklerken Habitat Derneği ise gençlerle olan çalışma ve saha operasyonu deneyimi sayesinde gençlerin dijital ve e-ticaret becerilerini geliştirirken istihdama katılım süreçlerini üstlenecek.

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Şahin: Dijital dönüşümde gençlerin ve KOBİ’lerin yanındayız

Sinan Cem Şahin, basın toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üretim gücümüzü ve genç insan kaynağımızı dijital teknolojilerle buluşturmanın, ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Dijital Usta sınırsız potansiyelin ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliği ile gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ’lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz her bir Dijital Usta, Türkiye’de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacak. İhracata Dijital Usta desteği sağlayacak, Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak . Bu süreçte, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak.”

Ortak hedef: Türkiye’nin dijital kalkınması

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallar üzerinden yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor.

‘Dijital Usta’ projesi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak gençleri e-ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ’lerle buluşturmayı hedefliyor.

Proje, eğitimden KOBİ’lerin dijitalleşmesine ve ihracata uzanan bütüncül bir model sunuyor. Gençleri e-ticaret alanında yetiştirerek, KOBİ’lerin dijital dönüşümüne ve Türkiye’nin e-ticaret kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Trendyol, TOBB ve Habitat Derneği ile; dijital uçurumu azaltmayı, gençlerin potansiyelini açığa çıkarmayı ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefleyen bu projeyi Türkiye geneline yaymak için çalışmalarını sürdürecek. Gençlerimizi www.dijitalusta.net web sitemiz üzerinden programımıza katılmaya davet ediyoruz.”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu: Gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz

Selim Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Denizli Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne ışık tutacak, gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlayacak ve KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak ‘Dijital Usta‘Projesi’nin lansmanına ev sahipliği yapmaktan, bu güçlü iş birliğinin bir parçası olmaktan ve beş pilot ilde uygulanacak projenin start verildiği ilk şehir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Denizli gibi sanayisi güçlü, girişimciliği yüksek bir şehirde bu projenin ilk adımının atılıyor olması, bizler için hem gurur verici hem sorumluluklarımızı artıran bir gelişme. Denizli, toplam ihracatta Türkiye genelinde 8. sırada; Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli’nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz. Trendyol, şehrimizde 3 bine yakın iş ortağıyla, işletmelerimizi ve müşterileri buluşturan önemli bir platform. İşletmelerimizin neredeyse yarıya yakınının ürünlerini bu platform üzerinden yurt dışına ulaştırdığını öğrendik. İşletmelerimizin e-ihracat yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inandığımız ‘Dijital Usta’ Projesi, yalnızca gençlerimize dijital yetkinlikler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda onları üretime, istihdama ve katma değere yönlendiren bir yol haritası sunacak."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Caldu: KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine nitelikli insan kaynağıyla destek olacağız

Bora Caldu tarafından yapılan değerlendirmede de şu ifadelere yer verildi:

“Habitat Derneği olarak, Trendyol ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Usta Projesi ile gençlerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yetkinlik kazanmalarına sahada destek sağlayacağız. Habitat Derneği olarak, Dijital Usta Projesi’ni, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik perspektifinden katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.”

Rakamlarla Dijital Usta

- 5 pilot il (Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu)

- 3 bin gence ücretsiz temel e-ticaret eğitimi

- 250 gence sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimi

- 100 kişiye tohum istihdam modeliyle üç aylık Trendyol desteği