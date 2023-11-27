Trendyol’dan ‘sepette iyilik’ ile STK’lara 200 milyon lira kaynak

E-ticaret platformu Trendyol, milyonlarca müşterisini bağışçılığa ve gönüllü olmaya davet ediyor. Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan Sepette İyilik Hareketi ile 90 STK’yı tek çatı altında buluşturan Trendyol, 28 Kasım Paylaşma Günü’nde sivil toplumun ortaya çıkardığı sosyal faydaya ve etkiye destek oluyor. Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına bugüne kadar 200 milyon TL’den fazla kaynak yaratılmasına aracılık etti.

Trendyol’un kuruluşundan bu yana tüm ekosistemi için pozitif etki yaratmayı önceliklendirdiğini belirten Trendyol Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Bir teknoloji şirketi olarak sahip olduğumuz olanaklarla hayatın farklı alanlarda dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına sürdürülebilir ve inovatif bir kaynak yaratma modeli sunan Sepette İyilik ise, dünyada benzeri bulunmayan, başarılı bir özel sektör- sivil toplum işbirliği örneği. Bu programla sivil toplum kuruluşları için ek kaynak yaratırken, aynı zamanda dijitalleşmelerine, görünürlüklerinin artmasına ve toplumsal meselelere yönelik farkındalık yaratmalarına katkı sağlıyoruz. Sepette İyilik bireysel bağışçılığı motive etmesinin yanında erişilebilirliği sağlanması bakımından da önemli. Bu programa dahil olan ulusal yapıların yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşları da bulunuyor. Yereldeki kuruluşların tüm Türkiye’ye ulaşmasının yolunu açmış oluyoruz. Bizler için mutluluk kaynağı olan bir gelişme de Sepette İyilik Hareketimizin ödüle değer görülmesi. Sepette İyilik Hareketi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 21’incisi düzenlenen halkla ilişkiler alanında Türkiye'nin en prestijli ödülü sayılan Altın Pusula Halka İlişkiler Ödülleri’nde, Kurumsal Sorumluluk Kategorisi Ödülü’ne layık görüldü.” dedi.

“Kapsayıcılığı önemsiyoruz”

Sepette İyilik’in üçüncü yaşını doldurduğunu belirten Poyraz, şunları kaydetti: “Üç yıl önce 10 kurum ile çıktığımız yola bugün 90 STK ile devam ediyoruz. Kapsayıcılık bakış açımızla, eğitimden çevreye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden girişimciliğe çok farklı alanlarda fayda sunan kurumlar, program kapsamında platformumuzda yer alıyor. Sepette İyilik ile STK’lar kendi ürünlerini Trendyol üzerinden komisyonsuz olarak tüm Türkiye’deki destekçilerine ulaştırabiliyor. Halen platformumuzda Sepette İyilik kapsamında yaklaşık 3 bin ürünümüz var. Ayrıca, kurumlara ürünlerin yanı sıra dijital destek kartlarıyla da ek gelir yaratıyoruz. Satın alınan dijital destek kartlarının geliri de tamamen STK’lara aktarılıyor. Sepette İyilik aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına sağladığımız ek kaynak üç yılda 200 milyon TL’yi aştı. Ürün satışlarında ilk üç STK Otizimli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBIDEV)- Balıkesir: portföy çanta, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Bursa): bileklik ve Anadolu Tüm Engelliler Dayanışma Derneği (Ankara): bez çanta olarak öne çıktı. Ayrıca hayvan hakları konusunda destek vermek isteyenler ağırlıklı dijital karta yönelmiş durumda. Burada en çok dijital kart satışı yapan üç STK KUHAYDER-Kurşunlu Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (Antalya), HAÇİKO ve HAYTAP oldu.”