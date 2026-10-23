Trendyolmilla ve Eylül Lize Kandemir’den Western esintili koleksiyon

Türkiye’nin en sevilen moda uygulaması Trendyolmilla, genç ve başarılı oyuncu Eylül Lize Kandemir ile Western stilini modern ve feminen bir yorumla yeniden ele alıyor. Hayata geçen Western Edition koleksiyonunda Eylül Lize Kandemir’in kendine özgü enerjisi ve stil yaklaşımı, Trendyolmilla’nın dinamik ve feminen dünyasıyla bir araya geldi.

Genç, özgürlüğüne düşkün ve kendi stilini yaratmayı seven kadınları odağa alan seçki, rahat ve casual parçaları feminen dokunuşlarla buluşturuyor. Western ve bohem ruhunu modern ve şehirli bir bakışla yeniden ele alarak, trendleri günlük stiline uyarlamak isteyen genç kadınlara hitap ediyor. Seçkide süet ve deri bomber ceketler, Western esintili ceketler, bol formlu ve barrel pantolonlar ve ekose gömlekler öne çıkıyor. Daha feminen parçalarda ise boncuk, perçin ve işleme detayları dikkat çekiyor. Püskül detaylarının yanı sıra kovboy şapkaları ve çizmeler gibi aksesuarlarla koleksiyonun Western ruhu tamamlanıyor.

Toprak tonlarından denime sezonun renk paleti

Western Edition koleksiyonunda yer alan parçaların renk paletinde toprak tonları, kahve, taba, ekru, bordo, haki ve denim tonları ön plana çıkıyor. Süet ve deri gibi dokulu yüzeyler koleksiyonun karakterini güçlendirirken, ekose ve küçük kareli desenler Batı ruhunu destekliyor. Sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alan bol ve barrel formlu pantolonlar, süet ceketler, püskül detayları ve Batı esintili aksesuarlar da seçkide yer alıyor.

Western Edition koleksiyonu, 23 Ekim – 31 Ekim tarihleri arasında Trendyolmilla uygulaması üzerinden modaseverlerle buluşacak.