Trendyolmilla ve Muse For All'dan yeni koleksiyon

Türkiye’nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla ile moda dünyasının yaratıcı isimlerinden Yasemin Öğün tarafından kurulan Muse For All; zamansız, modern ve sade tasarım dilini rafine detaylarla bir araya getiren özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyolmilla’nın tasarıma erişim vizyonu ve geniş kitlelere ulaşan kapsayıcı gücünü Muse For All’un özgün stiliyle buluşturan bu iş birliği, günlük hayatta konforu odağına alırken güçlü bir stil arayan kadınlara hitap ediyor. Giyimden aksesuara uzanan 62 parçalık koleksiyonda; güçlü omuz detaylı ceketlerden modern kesimli elbiselere kadar, gündüzden geceye eşlik eden bütünsel bir stil vadediliyor.

İş birliğine dair görüşlerini paylaşan Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, şunları söyledi:

"Türkiye'nin önde gelen dijital moda markalarından Trendyolmilla olarak, sade, şık ve güçlü bir enerji yayan Muse For All ile birlikte özel bir koleksiyona imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Modayı kaliteli ürünlerle herkes için erişilebilir kılan Trendyolmilla, uzun ömürlü kumaşlardan parçaların yer aldığı Muse For All tasarımlarıyla güncel trendleri bir araya getiriyor. Tasarımcı iş birlikleriyle markamıza yenilikçi bir bakış açısı katıyor ve müşterilerimize farklı tarzlar sunuyoruz. Bu iş birliğiyle Muse For All imzalı özgün tasarımlar herkesin gardırobuna girecek, kullanıcılarımız ilham dolu bir moda deneyimi yaşayacak. Yeni koleksiyon ile ikonik, minimal, her gardırobun olmazsa olmaz parçaları ve modern şehir yaşamında konfor ve klasik şıklığı bir arada sunan modelleri kullanıcılarımıza sunuyoruz.”

Muse for All'u cesur, kendine güvenen, zarif, şık, dinamik şehirli kadının markası olarak tanımlayan markanın Kurucusu ve Kreatif Direktörü Yasemin Öğün ise, Trendyolmilla ile iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Muse For All’u kurarken çıkış noktam; kendine güvenen, güçlü ama aynı zamanda sade bir şıklığı benimseyen şehirli kadın için zamansız ve uzun ömürlü parçalar yaratmaktı.

Trendyolmilla ile gerçekleştirdiğimiz bu koleksiyon, Muse For All’un tasarım dilini çok daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı sundu. Trendyolmilla’nın modayı erişilebilir kılan güçlü platformu sayesinde markamızın vizyonunu daha fazla kadına ulaştırabilmek benim için çok değerli. Bu iş birliğinde Muse For All’un net ve rafine stilini, konfor odaklı tasarım anlayışıyla birlikte daha geniş bir kitleye taşımayı hedefledik. Ortaya, gündüzden geceye kolaylıkla uyarlanabilen; zamansız çizgileriyle uzun yıllar gardıroplarda yer bulacak güçlü bir koleksiyon çıktı. Kadınların kendilerini hem rahat hem stil sahibi hissedebilecekleri parçalar tasarlamak bu iş birliğinin en büyük motivasyonu oldu. Aynı zamanda bu proje, tasarımın daha fazla insana ulaştıkça gerçek anlamda değer kazandığını benim için bir kez daha gösterdi."

Özel koleksiyonda , kadını her daim güzel gösterecek kalıplarla ceket-pantolon takımlar, dokuma ve örme bluzlar, farklı kullanım alanlarına uygun parti elbiseleri öne çıkıyor. Rahat ama net hatlara sahip üst gruplar ile Muse For All'un kimliğini yansıtan denim büstiyer, etek ve pantolonlar koleksiyonun vazgeçilmez parçaları olarak göze çarpıyor.

Gündüzden geceye aksesuarlarla tamamlanan şıklık

Muse For All imzalı koleksiyonda; gündüzden geceye eşlik eden tasarımlar deri dokulu ayakkabı, kemer ve çantalarla bütünleşiyor. Minimal ama güçlü metal detaylarla zenginleşen aksesuarlar, kıyafetlerle kusursuz bir uyum yakalayarak şehirli kadının stilini tamamlıyor.

Sezonlar arası geçişe uygun, uzun ömürlü parçalara odaklanan koleksiyonda; konfor ön planda tutuldu. Giyim grubunda formunu koruyan tok kumaşlar, aksesuarlarda ise dayanıklı ve doğal deri dokuları tercih edilerek "zamansız yatırım" vurgusu pekiştirildi.

Global trendleri gerçek zamanlı analiz ederek, ulaşılabilir modayı kaliteyle buluşturma vizyonuyla hareket eden Trendyolmilla, podyum şıklığını doğru fiyat-performans dengesiyle kullanıcılarına sunuyor. Trendyolmilla’nın bu özel koleksiyonu, 24 Mart itibarıyla uygulama üzerinden moda severlerle buluştu.