Trendyolmilla yeni sezon koleksiyonunu Esra Bilgiç ile tanıttı

Trendyolmilla 2025 Sonbahar - Kış koleksiyonu, çıkış noktası olarak kadının zarif ve kararlı duruşunu yansıtan modern silüetlerden ilham alıyor. Zamansız parçaların sofistike yorumlarıyla hazırlanan koleksiyon, her anında stil sahibi ve güçlü kadın profilini öne çıkarıyor.

Trendyolmilla 2025 Sonbahar - Kış koleksiyonu, 3 bin 200 parçalık geniş bir seçkiyle sunuluyor. Koleksiyon günün her anına eşlik eden parçalarıyla, farklı zevklere ve kullanım alanlarına hitap ediyor.

Güçlü ifadeler, derin renk paletleriyle buluşuyor

Koleksiyonun renk paleti zeytin yeşilleri, koyu kahverengi, berry mürdüm tonları ve kırmızılardan oluşuyor. Sonbahar trendlerini yansıtan derin renk paleti her bir parçaya sıcaklık ve güç katarken, desenlerde animal baskılar, dramatik çiçekler, bohem esintili şal motifleri, puantiyeler ve ekoseler dikkat çekiyor.

Sezonun öne çıkan kumaşları arasında takımlar için yumuşak dokuların yanı sıra suni deriler, raw denimler, dokulu şifonlar ve parlak yüzeyler yer alıyor. Koleksiyonun doğası gündelik giyim için rahat ve şık kombinler, ofis için blazer’lar, etekler, özel davetler için drapeli elbiseler, dantel detayları ve iddialı dış giyim parçalarıyla, gündüzden geceye günün her anına hitap ediyor.

Koleksiyonun mottosu: Kendini Yansıt Dünyaya

Trendyolmilla, herkesin tarzıyla kendini özgürce ifade edebileceği parçalar sunuyor. “Kendini Yansıt Dünyaya” söylemi, ister günlük hayatta ister özel anlarda, her bireyin kendi ışığını yansıtabilmesi için ilham veriyor.

Trendyolmilla, her kategoride, güçlü bir stil anlayışını öne çıkaran 2025 Sonbahar - Kış koleksiyonunun lansmanını Esra Bilgiç ile gerçekleştirdi. Lacivert gümüş aksesuarlı drapeli mini elbise ile yılan desenli dış giyimin koleksiyonda kendisi için öne çıkan parçalar olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

“Kendini yansıt dünyaya’ duruşunla, tarzınla, seçtiğin parçalarla kendi hikâyeni anlatmak; her anında hiç filtre olmadan kendini gösterebilmek demek. Trendyolmilla uzun zamandır severek takip ettiğim bir marka. Birlikte çalışırken büyük keyif aldım. Ortaya çıkan kareler de tam hayal ettiğimiz gibi oldu. Böyle güçlü bir ekiple bir araya gelmekten gurur duyuyorum.”