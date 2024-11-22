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Trendyolmilla'dan Efsane Moda Festivali'ne özel kampanyalar

Trendyolmilla, 25 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Efsane Moda Festivali ile gardırobunu kışa hazırlamak isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuyor.

Haber Merkezi
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Trendyolmilla'dan Efsane Moda Festivali'ne özel kampanyalar
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Trendyolmilla, son moda ürünleri festival tadında indirimlerle kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Efsane Moda Festivali, 25 Kasım - 2 Aralık tarihlerindeki gerçekleşecek.

Efsane Moda Festivali kapsamında ilk siparişte 750 TL ve üzerine 100 TL indirim ve kargo bedava fırsatı, avantajlı ürünler, sürpriz kuponlar, son 30 günün en düşük fiyatları, peşin fiyatına taksit, Kazandıran Çark, Kazı Kazan gibi ayrıcalıklarla modadaki son trendler en avantajlı fırsatlarla müşterilerle buluşacak.

Trendyolmilla koleksiyonuna bu yıl eklenen ayakkabı ve çanta kategorisinde kış aylarında siyah, kahve ve bordo tonları hakim. Kadın koleksiyonunda sezonun trendi olan kalın tabanlı comfy botlar, leopar, nakış, püskül ve antik toka detayları, blok topuklar, western modeller dikkat çekerken; daha feminen bir görünüm yakalamak isteyenler için  sivri burunlu ve ince topuklu bootie ve çizme modelleri de yer alıyor. Çantalarda ise kürklü tote çantalar, çapraz askılı modeller, kroko desenler, leopar baskılar ve metalik detaylar ön plana çıkıyor. Erkek koleksiyonunda lastikli chelsea botlar ve bağcıklı postal modeller kendini gösterirken, çocuk koleksiyonundaki rengarenk cırtlı botlar kullanım kolaylığı sunuyor. Kürk ve sim gibi detaylar da çocukların eğlenceli dünyasına eşlik ediyor.

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