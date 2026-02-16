Trendyolmilla’dan evlenecek çiftlere destek

Türkiye’nin lider online moda platformu Trendyolmilla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde evlilik yolundaki genç çiftlere özel bir kampanya ile destek veriyor. Trendyolmilla Home ve Trendyolmilla ev giyim kategorisinde geçerli kampanyada, seçili ürünlerde 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 500 TL indirim sunuluyor.

Yuva kurmaya hazırlanan çiftlerin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan kampanya; şık tasarımları, fonksiyonel kullanımı ve erişilebilir fiyatlarıyla öne çıkan ürünleri bir araya getiriyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev tekstiline, dekorasyondan ev giyime ve günlük yaşamı kolaylaştıran tamamlayıcı parçalara kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, genç çiftlerin yeni evlerini keyifle ve kolaylıkla kurmalarına destek oluyor.

Kampanya kapsamında çiftler; tabak, bardak ve fincan gibi sofra ve mutfak ürünlerinin yanı sıra nevresim takımları, çarşaflar, yastık kılıfları ve havlu setleri gibi ev tekstili ürünlerine indirimli fiyatlarla ulaşabiliyor. Ayrıca ev giyim kategorisindeki pijama takımları ve gecelikler konforu son trendlerle buluşturuyor.

Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

“Trendyolmilla olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik yolundaki gençlerin yanında durmayı çok önemsiyoruz. Yuva kurma sürecinin hem heyecanlı hem özen gerektiren bir dönem olduğunun farkındayız. Bu kampanya ile amacımız, genç çiftlerin yeni evlerini daha kolay, keyifli ve erişilebilir şekilde kurmalarına destek olmak. En yeni trendleri kaliteli ve ulaşılabilir ürünlerle sunarken, evlilik yolculuğunda ihtiyaç duydukları pek çok ürünü Trendyolmilla Home çatısı altında bir araya getiriyoruz.”

İndirim kodu e-Devlet üzerinden alınacak

Kampanyadan yararlanmak isteyen çiftlerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurusu kabul edilerek başvuru durumu “Nikâh onayı bekleniyor” aşamasına geçen genç çiftler, kendilerine özel indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabilecek. Kod, Trendyolmilla Evlilik Destek Kampanyası sayfasında doğrulandıktan sonra aktif hale gelecek.

Diğer kampanyalarla birleştirilebilecek

İndirim kodu, Trendyolmilla Home ve Trendyolmilla ev giyim kategorisinde seçili ürünlerde geçerli olan diğer kampanya ve indirimlerle birlikte kullanılabilecek. Sepette tüm indirimler uygulandıktan sonra kalan tutarın en az 2.500 TL olması durumunda 500 TL indirim otomatik olarak sepete yansıtılacak. Evlenmeye hazırlanan çiftler, indirim kodunu e-Devlet başvurusunda belirtilen geçerlilik tarihi sonuna kadar kullanabilecek.