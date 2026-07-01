Trendyolmilla'dan festival ruhunu yaz enerjisiyle buluşturan koleksiyon

Türkiye'nin lider online moda platformlarından Trendyolmilla, yaz sezonunun yükselen trendlerinden festival stilini yeni koleksiyonu It Girl Essentials ile yeniden yorumluyor. Festival kültürünün özgür ruhunu sokak modasıyla buluşturan koleksiyon, cesur renkler ve dikkat çekici siluetlerle gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir stil dünyası sunuyor.

Denim, poplin ve sade örme kumaşların öne çıktığı It Girl Essentials seçkisi, gençlerin dinamik ve eğlenceli yaşam tarzından ilham alıyor. Koleksiyon, trendleri yalnızca takip etmek yerine kendi tarzına uyarlayan, özgüvenli ve özgün stilini yansıtmaktan çekinmeyen gençlere hitap ediyor.

Sarı, mor, kırmızı, mavi, yeşil ve pembe tonlarının öne çıktığı koleksiyon, festival ruhunu enerjik renk paletiyle yansıtıyor. Bluzlardan korse görünümlü üstlere, denim şortlardan pantolon ve elbiselere uzanan 150 parçalık seçki, sezonun sahne ve konser stilini tek bir koleksiyonda buluşturuyor.

Ayakkabı, kemer ve şapka gibi tamamlayıcı aksesuarlarla zenginleşen koleksiyon, festival alanından şehir hayatına uzanan kombinlere ilham veriyor. Gündüzden geceye farklı stillere uyum sağlayan parçalar, yazın enerjisini özgür ve cesur bir stil anlayışıyla yansıtıyor.

It Girl Essentials koleksiyonu, 1 Temmuz'dan itibaren Trendyolmilla uygulaması ve internet sitesinde modaseverlerle buluşacak.