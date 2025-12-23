Trendyolmilla’dan KSS odaklı sürdürülebilir moda adımı

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Trendyol, KSS çalışmalarını proje bazlı girişimlerin ötesine taşıyarak, kurumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre ediyor. Dijital eşitlik, eğitim, kadın girişimciler, kırsal kalkınma gibi alanlara odaklanan programlar, şirketin müşteri ve toplumla bağlantısını güçlendirirken; uzun vadeli toplumsal ve çevresel etki yaratma hedefini de pekiştiriyor. Bu yönüyle Trendyol, Türkiye’de e–ticaret pazarında KSS stratejisini en aktif uygulayan şirketlerden biri olarak değerlendirilebilir.

Trendyol Grubu’nun çevrimiçi moda markası Trendyolmilla, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanındaki çalışmalarına yeni bir adım daha ekledi. Şirket, Türkiye e-ticaret moda sektöründe ilk kez rejeneratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tüketiciyle buluşturarak, çevre ve tarım odaklı sosyal etkiyi iş modelinin merkezine taşıdı. Toprağın sağlığını iyileştiren, biyoçeşitliliği destekleyen ve çiftçilerin refahını artırmayı hedefleyen rejeneratif tarım uygulamalarıyla elde edilen pamuklar, Trendyolmilla’nın sürdürülebilirlik vizyonunun somut bir çıktısı olarak koleksiyona dönüştü. Böylece şirket, yalnızca çevre dostu ürün sunmakla kalmayıp, tedarik zincirinde de uzun vadeli sosyal ve çevresel fayda yaratmayı hedefledi.

Trendyolmilla, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Trendyol Care koleksiyonu ile geri dönüştürülmüş elyaflar, sürdürülebilir kumaşlar ve doğa dostu hammaddeleri ürün gamına entegre ediyor. Rejeneratif pamuk kullanımı ise bu yolculukta bir üst aşama olarak öne çıkıyor. Şirket, bu adımıyla sürdürülebilirliği dönemsel bir proje değil, kurumsal sosyal sorumluluğun kalıcı bir parçası olarak konumlandırıyor. Proje, 70 yıllık denim kumaş üreticisi Bossa iş birliğiyle hayata geçirildi. Lansman, Adana’daki Işık Çiftliği’nde pamuk hasadı sırasında düzenlendi. Bu tercih, markanın KSS yaklaşımında şeffaflık ve sahaya temas etme anlayışını da ortaya koydu. Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, rejeneratif pamuk kullanımının kimyasal girdileri azalttığını, toprağın verimliliğini artırdığını ve çiftçileri güçlendirdiğini vurguladı.

Sadece trend değil, uzun vadeli KSS alanı

Trendyolmilla, sürdürülebilir üretimi yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı tutmuyor. Trendyol Care koleksiyonu bugün Orta ve Doğu Avrupa’dan Almanya’ya, Azerbaycan’dan Körfez ülkelerine uzanan 25 ülkede satışa sunuluyor. Şirket, 20’den fazla global platform üzerinden sürdürülebilir ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyarak, Türkiye kaynaklı sosyal etkiyi küresel ölçekte yaymayı hedefliyor. Regenagri sertifikalı rejeneratif pamuk kullanımıyla hazırlanan koleksiyon, Trendyolmilla’nın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımında çevre, tarım, tedarik zinciri ve ihracatı aynı potada buluşturduğunu gösteriyor. Şirket, bu adımıyla sürdürülebilir modayı yalnızca bir trend değil, uzun vadeli bir kurumsal sorumluluk alanı olarak konumlandırıyor.

Bölgedeki diğer üreticilere örnek

Pamuk üreticisi Nihan Işık, rejeneratif tarım uygulamaları sayesinde toprağın organik madde oranının arttığını ve uzun vadede daha verimli hale geldiğini belirtirken, yerel üretimin küresel pazarlara ulaşmasının çiftçiler için motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti. Bossa İş Geliştirme Direktörü Besim Özek ise projeyi, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, bu yaklaşımın bölgedeki diğer üreticilere de örnek olmasını beklediklerini ifade etti.