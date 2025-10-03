Trendyol’un uluslararası büyüme vizyonu Slush’D İstanbul 2025’te

  1. Ekonomim
Trendyol, Slush’D İstanbul 2025’te uluslararası büyüme stratejisini paylaştı. Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, global yatırımcıların ve teknoloji liderlerinin katıldığı etkinlikte şirketin bölgesel ölçeklenme vizyonunu aktardı.

Her yıl küresel girişimcilik ve teknoloji ekosistemini Helsinki’de buluşturan Slush, bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi. Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, etkinliğin ilk gününde katıldığı oturumda Trendyol’un uluslararası büyüme vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

"Markalarının karşılık bulduğu pazarlara öncelik veriyoruz"

Yeni coğrafyalara açılmada Trendyol’un temel kriterinin hızlı ve anlamlı değer sunabileceği pazarlara girmek olduğunu belirten Erdem İnan, “Türk ürünlerinin, tarzlarının ve markalarının karşılık bulduğu pazarlara öncelik veriyoruz. Coğrafi yakınlığa dayalı lojistik avantajımızla birleştiğinde, bu yaklaşım ilk günden itibaren müşterilere daha geniş bir ürün yelpazesi, daha iyi fiyatlar ve daha güvenilir hizmet sunmamızı mümkün kılıyor” dedi.

