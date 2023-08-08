Trenkwalder Türkiye’ye yeni başkan

Temmuz 2023 itibariyle Trenkwalder Türkiye’de Chief Growth Officer görevini üstlenen Tazeler, Trenkwalder’in global tecrübe, sektörel deneyim ve bakış açısını BPO lokal pazarda da teknoloji odaklı servislerle büyüterek devam ettirecek.

Kurulduğu günden bugüne yürüttüğü çalışmalar ile çağrı merkezi, müşteri deneyimi, insan kaynakları alanında pek çok sertifika ve ödüle sahip, teknoloji odağı ve inovatif yaklaşımlarla bir deneyim merkezi haline dönüşen Trenkwalder Türkiye, Işık Tazeler’in ekibe katılması ile lokal pazardaki konumunu daha da güçlendirecek.

Işık Tazeler kimdir?

1998 yılından bu yana profesyonel iş hayatı içerisinde yer alan Işık Tazeler, Turkcell Global Bilgi, Deutsche Telekom Almanya, Koç Sistem, Vodafone ve Final Varlık Yönetim şirketlerinde zaman içerisinde birçok farklı görev ve sorumluluk üstlenmiştir. Son olarak Tempo BPO şirketinde İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama fonksiyonlarından sorumlu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olarak görev almış aynı zamanda İcra Kurulu Üyeliği görevini de yürütmüştür.

Kariyer yolculuğunda global organizasyonlar tarafından “En İyi İş Ortağı Yönetimi Programı Lideri”, “En Başarılı İş Yönetimi Lideri”, “En İyi Müşteri Deneyimi Lideri” “gibi birçok ödüle sahip olan Tazeler, kadınları ve gençleri iş alanında güçlendirme konusunda mentorluk vererek çalışmalar yürütmekte, sektörel dernek faaliyetlerinde aktif rol almaktadır.