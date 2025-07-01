TrenTurk Raylı Sistemler AŞ, Türkiye’nin her noktasında

TrenTurk Raylı Sistemler AŞ’yi, Türkiye’nin bu alandaki boşluğunu tespit etmesiyle 2010 yılında kurduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Şenol, şirketinin “Raylı Sistemlerde Çözüm Ortağınız” sloganı ile sektörün ihtiyaçlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sunduğunu söyledi. Şenol, “Kurulduğumuz günden bu yana, ülkemizde gelişmekte olan raylı sistemler sektöründe; hızlı tren, metro, lokomotif ve yük vagonları ile demiryolu altyapı hattı ve sinyalizasyon projelerinde yedek parça, bakım-onarım-montaj, sarf malzeme, demiryolu ekipmanları ve makineleri gibi geniş bir yelpazede zamanında hızlı ve yüksek kalitede hizmet üreterek katkı veriyoruz” dedi.

Şenol, TrenTurk Raylı Sistemler AŞ’nin Samsun merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da da yapılandığını ve bakım onarım hizmetleri dışında ithalat-ihracat, gümrükleme ve lojistik faaliyetleri ile de demiryolu sektörünün ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Hizmet alanlarının tüm ülkeyi kapsadığını belirten Bülent Şenol, “Bugün şirketimiz bünyesinde her biri alanında uzman olan tüm çalışma arkadaşlarımızla ülkemizde öncü olmanın verdiği sorumluluğun bilinci ile çalışıyoruz” dedi.

Sektör fuarlarına önem veriyoruz

Yönetim Kurulu Başkanı Şenol, TrenTurk Raylı Sistemler AŞ’nin Devlet Demir Yolları başta olmak üzere Aselsan, Metro İstanbul, İzmir Metro, Türkiye Vagon Sanayi AŞ, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş gibi birçok önemli kuruluşa hizmet verdiğini anlattı. Şenol, “Türkiye’de demiryolu sektörünün bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen tek firmayız böyle olunca dünyadaki gelişmeleri, yenilikleri yakından takip etmek, hizmet kalitemizi yükseltmek ve dünya ülkeleri arasında bilinirliğimizi daha artırmak amacıyla sektör fuarlarına da büyük önem veriyor ve mümkün olduğunca da katılıyoruz. Her 2 yılda bir Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen ve dünyadaki raylı sistemler ve taşımacılık sektörünün en önemli aktörlerini bir araya getiren InnoTrans fuarına 2010 yılında beri katılmaktayız. Yine ülkemizde İstanbul ve İzmir’de düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarlarında yer almaktayız.”

Ülkemizin her noktasında varız

Sektörde temel amaçlarının Türkiye’de gelişmekte olan demiryolu ve raylı sistemler sektörünün ihtiyaçlarına çözüm üreterek gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Şenol, “Raylı sistem işletmelerinin kesintisiz olarak hizmetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla, üreticiden son kullanıcıya hızlı ve güvenli bir şekilde tedarik zinciri oluşturmak, yedek parça ve ekipman üretimine destek vermek, ayrıca ithalatta gümrükleme ve lojistik konularında yardımcı olmak ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

15 yılı aşkın süredir Türkiye’nin her bölgesinde sektörün paydaşlarına kaliteli ve güvenilir hizmet vermiş bir şirket olarak, raylı sistemlerin gelişmesine katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden TrenTurk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Şenol, “Bu sektörde vizyonumuz Türkiye’deki raylı sistem altyapısı ve araçlarının karşılıklı işletilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesine katkıda bulunarak, dünya standartlarına ulaşmasını sağlamaktır. Ülkemizin her bölgesinde raylı sistemin ve demiryolunun en çok kullanılan ulaşım sistemi olmasında pay sahibi olmak, ayrıca ülkemizde üretimini yaptırdığımız ekipmanların ihracatını yaparak demiryolu sektöründe öncü kimliğimizle ülke ekonomisine ve tanınırlığına katkı vermek istiyoruz.” dedi.

Lojistik ve Gümrükleme hizmetlerini de en üst seviyede sunduklarını anlatan Şenol, “Raylı sistem hattı işletmelerinde kullanılan lokomotif, vagon, metro, hızlı tren, tramvay gibi çeken veya çekilen araçların ve yedek parçalarının tedarikinde, lojistik ve gümrük hizmetleri konusunda 10 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizle bizi tercih edenlerin hizmetinizdeyiz. Komple tren setlerinin lojistiği ve gümrüklemesi, Raylı sistem araçlarında kullanılan mekanik ve elektronik parçalar ile sarf malzemelerin nakliyesi, gümrüklemesi, garanti dahilinde olan parçaların tamiri amaçlı veya yenisi ile değiştirilmesi için geçici ihracatının yapılıp, geri teslim edilmesi gibi faaliyetlerimizle ülkemizin ve sektörümüzün hizmetindeyiz” diye konuştu.