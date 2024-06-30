Treyler pazarında dev ortaklık: Krone ve Schwarzmüller stratejik ortaklık kurdu

İZMİR / EKONOMİ

Hisse sahipliğinin yakın gelecekte rekabet kurumu yetkilileri tarafından onaylanmasının ardından iki şirket özellikle Avrupa pazarındaki varlıklarını güçlendirecekler.

Krone’den yapılan açıklamada, yıllık 390 milyon Euro'luk cirosu ve bin 950 çalışanıyla üretim yapan Schwarzmüller Grubu‘nun, ticari araç sektöründe Avrupa'nın önde gelen treyler üreticileri arasında yer aldığı dile getirildi. Kara yolu taşımacılığı, inşaat ve alt yapı sektörlerindeki geniş ürün portföyü ve diğer ürünlerin yanı sıra hafif tonajlı ürünleri ile öne çıkan firma, Avrupa’da popüler hale gelmiş hafif treylerleri, damperli yarı römorkları ve yüksek kaliteli tankerlerin yanı sıra, yan kuruluşu Hüffermann'ın atık imha sektöründeki konteyner taşıyıcıları ile dikkat çekiyor. Schwarzmüller’in ürün porftöyünde ayrıca geniş yelpazedeki kamyon kasaları, low-bed’ler, hareketli/kayar zeminli treylerler ve plato tipi yarı römorklar yer alıyor. Schwarzmüller Grubu, Almanya, Macaristan, Çekya ve Avusturya'da her biri uzmanlaşmış dört tesiste üretim yapıyor. Ayrıca 9 ülkede daha şubeleri bulunuyor.

Markaların bağımsızlığı sürecek

Firmadan yapılan açıklamada, yeni ortaklığın Krone'nin Avrupa'daki varlığını ve satış ağını güçlendireceğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu lokasyonların Krone Ticari Araç Grubu çatısı altında entegrasyonu aynı zamanda dağıtım kapasitesinde artışın, yetkin hizmet ağlarının genişletilmesinin ve dolayısıyla Avrupa pazarında müşteriye daha da yakın olacağının bir göstergesi. Yeni endüstriyel ortaklıkta, Schwarzmüller Grubu'nun güçlü markalarının bağımsızlığına saygı duyuluyor. Bu yaklaşım, bireysel müşteri yaklaşımı için kimliğin korunması ve aynı zamanda yenilik ve büyüme için sinerjilerin kullanılması yönündeki ortak hedefi vurguluyor. Krone'nin uzmanlığıyla desteklenen Schwarzmüller Grubu, mevcut yönetim altında faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketin sahibi Paletar ailesinin, yönetim kurullarına ve operasyonel süreçlere katılımı sürecek.“

"Gelecek için ortak bir vizyon oluşturduk“

Krone Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Krone, müşteri odaklılık konusundaki net vizyonlarına dikkat çekerek, "Bu ortaklığı, daha geniş bir ürün portföyüne ve genişletilmiş bir hizmet dünyasına doğru atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Amacımız, müşterilerimizin her zaman doğru taşımacılık çözümünü bizden bulmasını sağlamak. Schwarzmüller'in Krone Ticari Araç Grubu'na dahil olmasıyla, bu ihtiyacı daha da büyük ölçüde karşılayabiliriz" açıklamasındabulundu.

Schwarzmüller Group'un sahibi Beate Paletar da yeni sahiplik yapısındaki endüstriyel ortaklığı, şirketlerini daha da profesyonelleştirmek ve böylece istikrarlı işlerle güvenli bir gelecek sağlamak için bir fırsat olarak gördüklerini anlatarak, "Her iki aile şirketi de geçmişte çok benzer değerlere sahip olduklarını kanıtladılar. Böylesine heyecan verici bir zamanda verimli bir işbirliğini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.