Trio Deniz’den sektörel değerlendirme: Akıllı teknolojiler ve ikinci el satışlar yükselişte

Şenay ZEREN

Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Türkiye yat ve tekne pazarındaki gelişmeleri, değişen tekne sahibi profilini, sektördeki yeni eğilimleri, 2026 ve sonrası hedeflerini ve denizcilik kültürüne yönelik çalışmaları değerlendirdi. Bekiroğlu, Türkiye yat ve tekne sektörünün yalnızca satışlardan oluşmadığını, üretimden distribütörlüğe, marina ve bakım hizmetlerinden sigorta, lojistik, charter ve turizme uzanan geniş bir ekosistem oluşturduğunu söyledi. Murat Bekiroğlu, şirket olarak hedeflerinin yalnızca büyüyen pazardan pay almak değil, kalıcı ve güvenilir bir oyuncu olarak konumlarını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Bekiroğlu, 2005 yılında kurulan Trio Deniz’in 20 yılı aşkın süredir sektörde faaliyet gösterdiğini aktarırken, Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, SACS, Nautor Swan, Hanse, Moody ve Excess olmak üzere dokuz uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yürüttüklerini ifade etti. İstanbul, Bodrum, Marmaris ve Göcek’te satış, satış sonrası hizmet, teknik servis, bakım, yedek parça ve ikinci el süreçlerini yönettiklerini belirten Bekiroğlu, yaklaşık 150 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Murat Bekiroğlu, Türkiye’de tekne sahibi profilinin farklı yaş ve gelir gruplarının pazara dahil olmasıyla çeşitlendiğini söyledi ve Saysail ve Kolay Tekne ile farklı ihtiyaçlara yönelik modeller sunduklarını anlattı. Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Bekiroğlu, Pandemi sonrası talebin daha dengeli ve seçici bir yapıya kavuştuğunu belirtirken, yüksek faiz ve kur hareketliliğinin satın alma kararlarını uzattığını, ikinci elde hızlı teslim ve ulaşılabilir fiyatın, sıfır teknelerde ise teknoloji, verimlilik, garanti ve kişiselleştirmenin öne çıktığını söyledi.

2026 ve sonrasında hizmet kalitesi ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Bekiroğlu, enerji verimliliği, sürdürülebilir teknolojiler, akıllı sistemler ve kullanım kolaylığının satın alma kararlarında daha belirleyici olacağını ifade etti. Murat Bekiroğlu, Denizcilik kültürüne yönelik çalışmalar arasında yer alan “Cup’ışalım mı?” etkinliğine de değinerek, 2017’den bu yana desteklenen organizasyonun zaman içinde güçlü bir denizcilik topluluğuna dönüştüğünü ifade etti.

“Tekne satışına değil, müşterimizle uzun vadeli ilişkiye odaklanıyoruz”

Trio Deniz’i kısaca tanıtabilir misiniz? Şirket bugün hangi marka portföyü ve hizmet alanlarıyla öne çıkıyor, operasyonun arkasında kaç kişilik bir ekip var?

Trio Deniz, 2005 yılında İstanbul’da kuruldu ve 20 yılı aşkın süredir Türkiye yat ve tekne endüstrisinde faaliyet gösteriyor. Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, SACS, Nautor Swan, Hanse, Moody ve Excess olmak üzere dokuz uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Yelkenli teknelerden motor yatlara, katamaranlardan süperyatlara kadar farklı segmentlere hitap ediyor.

İstanbul, Bodrum, Marmaris ve Göcek’teki yapılanmasıyla satış ve satış sonrası hizmetlerin yanı sıra teknik servis, bakım, yedek parça ve ikinci el tekne süreçlerini de kendi organizasyonu içinde yönetiyor. Farklı uzmanlık alanlarında görev yapan yaklaşık 150 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Trio Tech, Trio Brokerage, Top Leisure, Saysail, Kolay Tekne ve Kolay Servis gibi bünyesinde geliştirdiği yapılarla müşterilerinin tekneyle kurduğu ilişkinin farklı aşamalarına hizmet veriyor. Trio Deniz’in çalışma anlayışının temelinde ise yalnızca tekne satışına odaklanmamak; satın alma, kullanım, bakım ve satış sonrası süreçlerde müşterilerin yanında olmak ve uzun vadeli ilişkiler kurmak yer alıyor. Önümüzdeki dönemde de hem temsil edilen markaların hem de hizmet yapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

“Büyüyen yat pazarında konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’deki yat ve tekne pazarının ekonomik büyüklüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Trio Deniz bu pazarın ne kadarlık bir payını temsil ediyor?

Türkiye’nin yat ve tekne endüstrisinin ekonomik büyüklüğünü yalnızca yıllık tekne satışları üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Tekne üretiminden satış ve distribütörlüğe, marina ve bakım hizmetlerinden sigorta, lojistik, charter ve turizme kadar geniş bir ekonomik ekosistem oluşturuyor. Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı, coğrafi konumu, uzun kıyı şeridi ve gelişen marina kapasitesi de bu potansiyeli destekliyor.

Son yıllarda yat sahipliği kültürünün geliştiğini ve teknenin yalnızca bir yatırım aracı ya da prestij unsuru değil, bir yaşam biçiminin parçası olarak değerlendirilmeye başlandığını görüyoruz.

Trio Deniz olarak, faaliyet gösterdiğimiz segmentlerin çeşitliliği ve satış hacmimizle Türkiye yat ve tekne endüstrisinin önemli oyuncularından biriyiz. Ancak pazar farklı segment ve satış kanallarından oluştuğu için pazar payımızı tek bir oranla ifade etmek sağlıklı değil. Bizim için önemli olan, temsil ettiğimiz markaların konumunu güçlendirmenin yanı sıra satış sonrası hizmetler, teknik destek ve ikinci el süreçlerini kapsayan sürdürülebilir bir yapı oluşturmak.

Türkiye’de sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz yalnızca büyüyen pazardan pay almak değil, bu büyümenin içinde kalıcı ve güvenilir bir oyuncu olarak konumumuzu güçlendirmek.

“Bütçeye ve kullanım alışkanlığına uygun seçenekler oluşturuyoruz”

Türkiye’deki tekne sahibi kitlenin profili nasıl bir değişim gösteriyor? Daha geniş kitlelere yaymak adına yürüttüğünüz yeni projeler var mı?

Türkiye’de tekne sahibi profili son yıllarda belirgin biçimde çeşitleniyor. Farklı yaş ve gelir gruplarından, farklı kullanım alışkanlıkları ve beklentilere sahip yeni kullanıcıların pazara dahil olmasıyla talep genişliyor. Özellikle denizde daha fazla zaman geçirmek ve tekneyi yaşam biçiminin bir parçası olarak görmek isteyen bir kitle oluşuyor. İlk kez tekne sahibi olmak isteyenlerin yanı sıra daha kompakt ve farklı kullanım amaçlarına yönelik teknelere ilgi gösteren kullanıcıların da arttığını görüyoruz.

Bu değişim, tekne sahipliğinin yanı sıra deniz yaşamına erişim biçimlerini de çeşitlendiriyor. Trio Deniz olarak biz de bu dönüşümü farklı ihtiyaçlara yönelik yapılar geliştirerek takip ediyoruz.

Bu kapsamda, Trio Deniz bünyesindeki Saysail ve Kolay Tekne farklı ihtiyaçlara cevap veren iki önemli yapı. 2019 yılında Trio Deniz bünyesine dahil olan Saysail, 40 yılı aşkın sektör deneyimi, 16 teknelik filosu ve bugüne kadar ağırladığı 40 bini aşkın misafiriyle Türkiye’de tekne kiralama alanında faaliyet gösteriyor. Kolay Tekne ise teknenin 1/6 hissesine sahip olunan bir model sunuyor. Kullanıcının belirlediği haftalarda teknesini kullandığı bu modelde bakım, marina, sigorta, temizlik ve operasyonel süreçler Trio Deniz tarafından yönetiliyor.

Bizim açımızdan önemli olan, herkese aynı sahiplik modelini sunmak değil; kişinin bütçesine, kullanım alışkanlığına ve denizden beklentisine uygun farklı seçenekler oluşturmak.

“Pandemiyle ol uşan farkındalığın kalıcı olduğunu görüyoruz”

Pandemi döneminde yükselen tekne talebi bugün hangi seviyeye ulaştı? Talepte düşüş mü yaşanıyor, yoksa ilgi yıldan yıla artmaya devam mı ediyor?

Pandemi döneminde insanların daha bağımsız, kontrollü ve doğayla iç içe yaşam alanlarına yönelmesi tekne talebini olağanüstü ölçüde artırdı. Bu dönemde yalnızca satışlar yükselmedi; tekne sahibi olmayı daha önce düşünmemiş geniş bir kitle de deniz yaşamıyla tanıştı. Bugün pandemideki ani talep sıçramasının yerini daha dengeli ve seçici bir pazar yapısı almış durumda.

Bunu denize olan ilginin azaldığı şeklinde değerlendirmiyoruz. Aksine, pandemiyle oluşan farkındalığın önemli ölçüde kalıcı olduğunu görüyoruz. Ancak müşteriler artık satın alma kararlarını daha uzun sürede veriyor; teknenin kullanım amacı, işletme maliyetleri, ikinci el değeri ve satış sonrası hizmetleri konusunda daha ayrıntılı değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla talep ortadan kalkmış değil, daha rasyonel ve nitelikli bir zemine taşınmış durumda.

“Yüksek faiz ve kur hareketliliği satın alma kararlarını uzatıyor”

Yüksek faiz ve döviz kurlarındaki hareketlilik tekne satışlarını nasıl etkiliyor? Bu durum sıfır ve ikinci el tekne piyasasındaki dengeleri nasıl değiştiriyor?

Tekne pazarı büyük ölçüde Euro bazlı ilerlediği için döviz kurlarındaki hareketlilik doğrudan fiyatlara ve satın alma kararlarının zamanlamasına yansıyor. Yüksek faiz ortamı ise, finansmana erişimi zorlaştırarak müşterilerin daha temkinli hareket etmesine neden oluyor. Bu koşullarda karar süreleri uzuyor; toplam sahip olma maliyeti, bakım giderleri ve teknenin gelecekteki değeri daha fazla önem kazanıyor.

Bu tablo ikinci el pazarına ilgiyi de artırıyor. Hızlı teslim avantajı ve daha ulaşılabilir fiyat seviyesi, bakımlı ve geçmişi bilinen ikinci el tekneleri güçlü bir seçenek hâline getiriyor. Buna karşılık yeni teknelerde güncel teknoloji, daha verimli motorlar, düşük tüketim, garanti ve kişiselleştirme imkânları öne çıkıyor. Sıfır ve ikinci el pazarlarını birbirinin alternatifi olmaktan çok, farklı ihtiyaçlara cevap veren ve birbirini besleyen iki alan olarak değerlendiriyoruz.

“Enerji verimliliği ve akıllı sistemler satın alma kararlarında belirleyici olacak”

Trio Deniz olarak 2026 ve sonrası için satış hedefleriniz ve sektöre dair temel beklentileriniz nelerdir?

2026 ve sonrasında hedefimiz yalnızca satış adetlerini artırmak değil; farklı segmentlerdeki konumumuzu güçlendirirken hizmet kalitemizi ve müşteri deneyimini de aynı ölçüde geliştirmek. Temsil ettiğimiz markaların yeni modellerini Türkiye’de deniz tutkunlarıyla buluşturmayı, satış sonrası hizmet kapasitemizi büyütmeyi ve dijital çözümlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. İstanbul, Bodrum ve Göcek’teki operasyonlarımızı da müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sektör açısından daha dengeli fakat seçici bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum. Ekonomik koşullar talebin hızını etkileyebilir; ancak Türkiye’nin denizcilik potansiyeli, marina altyapısı ve gençleşen kullanıcı kitlesi orta ve uzun vadede büyüme için güçlü bir zemin sunuyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilir teknolojiler, akıllı sistemler ve kullanım kolaylığı önümüzdeki dönemde satın alma kararlarında daha belirleyici olacak.

“Cup’ışalım mı? güçlü bir denizcilik topluluğuna dönüştü”

“Cup’ışalım mı?” etkinliğinin ortaya çıkış hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? Bu tür organizasyonların hem markanıza hem de Türkiye’de denizcilik kültürünün gelişmesine nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

“Cup’ışalım mı?” bizim için geçmişi olan ve yıllar içinde gelişimini yakından takip ettiğimiz bir organizasyon. Deniz tutkunlarını ve tekne sahiplerini bir araya getirerek birlikte denize açılmalarına, sosyal buluşmalar ve farklı etkinliklerle denizcilik kültürünü paylaşmalarına imkân sağlıyor.

Trio Deniz olarak 2017 yılında, distribütörlüğünü yaptığımız Hanse markasının müşterilerini bir araya getirmek amacıyla etkinliğe destek vermeye başladık. 2024 yılında Top Leisure’ın Trio Deniz bünyesinde faaliyet göstermesiyle birlikte etkinliği Jeanneau sahipleriyle de buluşturduk ve o tarihten bu yana ana sponsor olarak destekliyoruz.

Bu yıl 20’nci kez düzenlenen “Cup’ışalım mı?”, yıllar içinde güçlü bir denizcilik topluluğuna dönüştü. Tekne sahiplerinin bir araya geldiği, birlikte denize çıktığı, deneyimlerini paylaştığı ve yeni dostluklar kurduğu bir ortam oluştu.

Bu tür organizasyonlar marka ile kullanıcı arasındaki ilişkiyi satışın ötesine taşırken, deneyimli denizcilerle yeni başlayanların buluşmasına ve bilgi paylaşımına da imkân sağlıyor. Denizcilik kültürünün gelişmesi için insanları denize çıkaran, bir araya getiren ve bu yaşam biçiminin etrafında güçlü topluluklar oluşturan ortamların yaratılması gerekiyor. “Cup’ışalım mı?” da farklı tekne sahiplerini ve kuşaklardan denizcileri bir araya getirerek bilgi ve deneyimin paylaşılmasına ve denizcilik kültürünün nesilden nesile aktarılmasına katkı sağlayan bir buluşma haline geldi.