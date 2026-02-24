Tripy, İBB'den 10 yıllık paylaşımlı elektrikli bisiklet işletme lisansı aldı

ANKARA(EKONOMİ)

MİA Teknoloji’nin iştiraki olan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş bu işbirliği ile hizmet verdiği nüfus toplamını 30 milyona çıkarmış oldu.

MİA Teknoloji’den yapılan açıklamada bu uzun vadeli lisansın mobilitenin geçici bir hizmet modeli olmadığı belirtilerek, kamu işbirliğine dayalı stratejik bir şehir yatırımı olduğu bildirildi. Açıklamada, Tripy’nin, yapay zeka destekli filo yönetimi ve veri odaklı operasyonel altyapısıyla İstanbul’un akıllı şehir vizyonuna teknoloji temelli katkı sunmayı hedeflediği kaydedildi.

Benzer sözleşmelerin süresinin Avrupa’da 3, ABD’de ise 5 yıl olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Tripy’nin elde ettiği 10 yıllık münhasır lisans modeli kurumsal kapasite ve kamu güveni açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tripy bugüne kadar 500 ton karbon emisyonunun engellenmesine katkı sağladı”

Tripy’nin filo büyüklüğü açısından Avrupa’nın ilk 5 operatörü arasında yer aldığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Şirketimiz yeni dönemde ölçeklenebilir iş modelini Avrupa’nın en büyük metropollerinden birinde uzun vadeli olarak konumlandırıyor” denildi.

10 yıllık lisans süresinin Tripy’nin uzun vadeli, öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir modelini daha da güçlendirdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Uzun dönemli işletme hakkı sayesinde güçlü nakit akışı ve yatırım geri dönüşü açısından yüksek görünürlük sağlanıyor. İstanbul operasyonu aynı zamanda Tripy için Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılım sürecinde önemli bir referans niteliği taşıyor. Sürdürülebilirlik boyutunda ise Tripy bugüne kadar 500 ton karbon emisyonunun engellenmesine katkı sağladı” bilgisi yer aldı.