Trouw Nutrition, üretimde iki kat büyümeyi hedefliyor

Nutreco çatısı altında dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hayvancılık sektörünün gelişimine yön veren Trouw Nutrition, Türkiye’yi bölgesel üretim ve inovasyon üssü yapacak yeni fabrikasının temellerini attı. Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde yükselmeye başlayan yeni üretim tesisi, Türkiye’yi yüksek teknolojili, sürdürülebilir yem katkı üretiminde bölgesel bir merkez haline getirecek.

Kapsamlı fizibilite çalışmaları sonucunda alınan yatırım kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Trouw Nutrition Türkiye Ülke Müdürü Gonca Altıntaş, “Fabrikamızın temellerini attığımız Polatlı OSB’nin stratejik konumu, lojistik süreçleri verimli bir şekilde yönetmemizi sağlayacak. Bu sayede Türkiye geneline ve Orta Asya ile Kafkasya’daki komşu pazarlara hızlı ve sürdürülebilir erişim sağlayabileceğiz. Hâlihazırda inşaat aşamasında olan tesisimiz, Trouw Nutrition’ın bölgesel büyüme hedeflerinde kritik bir rol oynayacak. Türkiye’yi yeni ihracat pazarlarına açılan stratejik bir köprü olarak konumlandıracak. Tesisimizdeki tüm üretim süreçleri tam otomasyonla yönetilecek. Böylece ürün homojenliğini üst seviyeye çıkaracağız. Bu yatırım, Trouw Nutrition’ın Türkiye’ye duyduğu güvenin açık bir göstergesi” dedi.

Trouw Nutrition CEO’su Eduardo Alberto ise yaptıkları yatırımın sürdürülebilir büyümeye yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir yansıması olduğuna vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu: “Bu yeni tesis yalnızca kapasite artışı anlamına gelmiyor. Türkiye’nin kıtalar arası köprü konumuna ve sürdürülebilir hayvan beslenmesinde yenilik merkezi olma potansiyeline duyduğumuz inancı da gösteriyor. Küresel uzmanlığımızı yerel ortaklıklarla birleştirerek gıda üretiminin dayanıklılığına ve geleceğine yatırım yapıyoruz.”

Fosil yakıt kullanımı ortadan kalkıyor

Yeni tesisleriyle Türkiye’deki yerli üretimi güçlendirme konusunda katkı sağlayacaklarına değinen Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk hayvancılığının karşı karşıya olduğu temel zorluklar göz önüne alındığında bu yatırımın stratejik önemi daha da netleşiyor. Fabrikamız faaliyete geçtiğinde yalnızca kapasiteyi artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda dijital çözümler, yapay zekâ destekli sistemler ve ileri otomasyon teknolojileriyle Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetimizi güçlendirecek.

Tesisimiz, 400 kWp’lik güneş enerjisi santrali, ısı geri kazanım sistemleri ve yüksek verimli HVAC altyapısıyla kendi enerjisini üretecek. Böylece doğalgaz ve dizel gibi fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırarak sıfır toz ve sıfır karbon emisyon hedeflerine katkıda bulunacak.”

Tam otomatik üretim hatlarıyla donatılacak

Yeni fabrikalarında Endüstri 4.0 düzeyinde tasarlanmış tam otomatik üretim hatlarının bulunacağını söyleyen Altıntaş, sözlerini şöyle noktaladı: “Sensörler ve akıllı kontrol üniteleri aracılığıyla ham madde akışından paketlemeye kadar tüm süreçleri veri odaklı karar mekanizmalarıyla yöneteceğiz. Fabrikamızdaki MES (Manufacturing Execution System) sistemi, üretim verilerini bulut tabanlı bir ağ üzerinden entegre biçimde izleyerek gerçek zamanlı olarak optimize edecek. Bu sayede formülasyon, stok yönetimi, kalite kontrol ve verimlilik analizleri tek bir platformda yürütülecek; üretimin her adımı ölçülebilir, izlenebilir ve raporlanabilir hale gelecek. Sürdürülebilir başarı, yaşamın tüm unsurlarını korumakla mümkündür. Polatlı’daki yeni tesisimiz, Trouw Nutrition’ın bölgesel büyüme stratejisinde kilit bir rol oynayacak; Türkiye’yi yeni ihracat pazarlarına açılan stratejik bir köprü haline getirirken, hayvancılık sektöründe kalite ve sürdürülebilirlik standartlarını yeniden tanımlayacak.”